Merkén Barroco: una propuesta interdisciplinaria que rompe con el concierto tradicional

El próximo viernes 20 de marzo, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario se convertirá en un laboratorio de experimentación donde el pasado más refinado se encuentra con la creatividad contemporánea. El conjunto vocal sanjuanino Merkén Proyectos presentará Merkén Barroco, una propuesta que promete romper con la rigidez de los conciertos de música antigua para ofrecer una experiencia novedosa.

Merkén Barroco fusiona el repertorio barroco con el movimiento corporal y la manipulación de títeres , en una iniciativa sin precedente en la provincia, al menos no en su tipo. Pero además, sobre obras que, como poco, no han sonado con frecuencia .

"Yo la verdad que no me quiero atrever a decir que las tres obras son primera audición en San Juan, porque no existe un lugar donde podamos tener un archivo de eso. Pero a mí me parece que no se han tocado otras veces acá”, señaló a DIARIO DE CUYO Claudia Lepe , directora y productora de Merkén Proyectos, junto a Jorge Moreno.

De esta manera, la propuesta -que cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia- destaca no solo por su repertorio, sino por el trabajo interdisciplinario, que incluye entrenamiento actoral de Patricia Savastano, preparación física de Raúl Páez y la guía del titiritero David Gardiol.

"Queremos expandir nuestros límites, expandir el entendimiento de la obra. Jugamos con estos lenguajes para que poco a poco vayamos llegando a la verdad de lo que es ser un intérprete escénico", explicó la cantante y música, que continúa el camino de “explorar nuevas dimensiones expresivas dentro del repertorio vocal”.

El objetivo también es atraer al público: “Queremos que la gente llegue a este lenguaje desde una propuesta casi lúdica. Es una búsqueda desde el juego y desde la formación específica de un cantante de ópera".

Fusión novedosa

El programa inicia con el motete Sumite Psalmum, de Heinrich Schütz, a cinco voces, instrumentos y movimiento, donde el vestuario juega un rol fundamental. Realizado íntegramente en papel por Jorge Moreno, impone una estética única: "Es todo pechera, todo delantero, hecho de papel, entonces hay como una rigidez que transforma todos los movimientos en algo muy gracioso. Lo sacro del texto y de lo vocal tiene un contrapunto en lo visual ", detalló Lepe.

El segundo segmento ofrece una rareza instrumental: la cantata Crocifissione e morte di Nostro Signore Gesù Cristo, de Alessandro Stradella. “Esta cantata originalmente es para cuerda, la típica cuerda de la orquesta barroca. Hicimos una adaptación para teclado, simulando un clavecín, y con mandolina, un instrumento del barroco, pero que no hay tanto repertorio para tocar y cantar. Entonces, yo toco la mandolina y además canto, porque es una pieza para voz femenina", señaló Lepe. "Es una obra muy preciosa... el área central es Jesús cantando desde la cruz. Crea un clima muy bello, con las voces y luces en el escenario y nada más", describió.

música El teclado simula el clavecín y Lepe toca la mandolina en la obra de Alessandro Stradella

Rescatando un tesoro americano

El cierre de la velada tiene un peso histórico significativo con la interpretación de la “ópera serenata” Venid, venid Deidades, de Fray Esteban Ponce de León. Se trata de la segunda ópera escrita en la América colonial y una pieza poco frecuentada en las salas locales.

Como “está escrita en un lenguaje bastante extraño”, para hacerla más accesible, el grupo decidió transformar a los personajes en títeres y agregar un narrador. "Pusimos un relator que va a decir todo en versos, entonces va quedando más explícito lo que está sucediendo", explicó la directora. De este modo, la trama que plantea una disputa de honores entre las ciudades de Cusco y Arequipa, cobra vida a través de figuras que representan al pueblo, a las deidades y a los heraldos.

titeres El elenco con las marionetas de Venid, venid Deidades

"Me pone recontenta hacer la segunda ópera escrita en nuestra zona de la América colonial, que le estemos dando vida a eso. Se ha hecho en Santiago de Chile, pero no sé si en San Juan”, dijo Lepe.

Merkén Proyectos

Conformado por 14 artistas y organizado como elenco estable desde julio de 2025, Merkén Proyectos busca enriquecer la interpretación del repertorio vocal a través del cruce con otros lenguajes artísticos.

Tras estrenar a sala llena su primera producción, Romance de la Mujer que mira, y presentar su primer audiovisual, Domine Deus – Agnus Dei, el grupo consolida un perfil propio caracterizado por la diversidad, la creatividad y la transformación constante, promoviendo el desarrollo integral de sus integrantes.

Merkén Proyectos es una idea original de la mezzosoprano Claudia Lepe y del artista plástico Jorge Moreno, quienes llevan adelante la dirección y producción artístico-musical

En escena

Cantantes: Alicia Figueroa, Fernanda Figueroa, Ítalo Lepe, Leandro Malmod, Amparo Mercado, Matías Peralta, Ana Cristina Pontoriero, Agustín Rodríguez, Florencia Rodríguez, Ayelén Salinas, Tania Torres y Federico Arano (invitado).

Instrumentistas: Claudia Lepe, mandolina. Luis Melicchio, clave

Realización: Merkén Proyectos.

Dirección y Producción: Claudia Lepe - Jorge Moreno

DATOS DEL SHOW

"Merkén Barroco"