Se conoció el lugar donde Morena Rial cumpliría el arresto domiciliario y hubo sorpresa en las redes

Este martes Morena Rial recibió la noticia que tanto esperaba. Le informaron que abandonará el penal de Magdalena para cumplir con el arresto domiciliario y se emocionó, ya que podrá reencontrarse y criar a su hijo Amadeo, de un año y medio.
La mediática ya tiene listo su bolso para irse del penal de Magdalena, donde fue alojada por robar casas.
El lugar elegido como nueva vivienda de la influencer sería la casa de su hermana Rocío, quien actualmente se está haciendo cargo del nene. Martín Leiro, abogado de la mediática, también explicó que Jorge Rial firmó un documento donde se comprometió a acompañar a su hija para que cumpla a rajatabla con sus obligaciones.
Morena Rial cumplió seis meses detenida en la Unidad 51 del penal de Magdalena, a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
Martín Leiro, su abogado, contó que está en el área de “buzones”, una celda apartada del resto de las internas que tiene ventana, baño, cama de hormigón, colchón ignífugo y frazadas.
Mientras esperaba la deseada prisión domiciliaria para estar cerca de su familia, Morena ocupó su tiempo con tareas administrativas y en la biblioteca de la prisión, según deslizaron en algunos programas de TV. También se entretuvo con el celular y hasta se creó una cuenta de Instagram.
Leiro, además, reconoció que Rial cambió mucho estos últimos meses y que hasta logró mejorar el vínculo con su padre. “Transformó la actitud que venía teniendo. Pienso que en un primer momento Jorge estaba muy enojado, y ahora cedió en esa parte porque también extraña a su hija. Es su hija y él la ama con todo su corazón”, cerró.