10 de marzo de 2026 - 09:53

Gran Hermano 2026: el dolor de Pincoya por perder a su hijo

La participante chilena Pincoya fue protagonista de un momento emotivo en Gran Hermano.

Gran Hermano 2026: Pincoya habló del dolor que atravesó cuando perdió a su hijo

Gran Hermano 2026: Pincoya habló del dolor que atravesó cuando perdió a su hijo

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Como sucedió en todas las otras ediciones del relality, en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) hay tiempo para las peleas de los participantes, pero también para la de los momentos emotivos.

Leé además

gran hermano generacion dorada: una planta viviente se llevo al nuevo eliminado

Gran Hermano Generación Dorada: una planta viviente se llevó al nuevo eliminado
Menos verde. A partir de mañana habrá una planta menos en Gran Hermano

Adiós a una planta de Gran Hermano: hoy un participante se va de la casa en carretilla

En las últimas horas, los participantes tuvieron un momento de reflexión en conjunto en el que salieron a la luz varias de las historias más difíciles que atravesaron. Una de las más fuertes fue la que contó Pincoya, la jugadora chilena que se hace notar dentro de la casa.

La ganadora de Gran Hermano Chile habló sobre todo el dolor que sufrió cuando murió su hijo, hace 15 años. “Lo más difícil que me ha pasado en la vida ni siquiera es la muerte de mi padre, sino haber perdido a mi hijo. Y por eso no me gusta hablar del tema”, expresó.

Pincoya contó que tuvo que ser intervenida en el momento de la pérdida y le tuvieron que hacer un legrado uterino. “Creo que se debería cambiar algo de cuando uno va a maternidad para que a las personas que hemos perdido hijos no nos dejen junto con las mamás que están con sus hijos en los brazos”, agregó.

Pincoya estalló es una de las más picantes de "Gran Hermano: Generación Dorada". (Foto: captura de Telefe)

Entonces, terminó con una frase terrible de lo que experimentó. “Fue lo más terrible de ver, que todas tenían un bebé y yo no tenía nada. Mi hijo hecho pedazos, muerto, y nunca lo pude superar, hasta intenté matarme”, cerró.

Embed

Las burlas a Pincoya en “Gran Hermano 2026″

Durante la gala de este domingo, dos de los más picantes de la casa, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham, tuvieron una actitud con su compañera que no fue leída de la mejor forma por muchos en las redes.

El chapista de San Martín hizo un comentario en contra de Pincoya que desató la risa descontrolada de la modelo, con quien es muy unida.

image
Pincoya est&aacute; de espaldas, en el sector de la cocina mientras dos de sus compa&ntilde;eros se burlan de sus pantalones. (Foto: captura de Telefe)

Pincoya está de espaldas, en el sector de la cocina mientras dos de sus compañeros se burlan de sus pantalones. (Foto: captura de Telefe)

Los exjugadores de la edición 2011 del reality se unieron para reírse de la ropa que usaba su compañera. “Mirá, le combinan los pantalones con los muebles. Está camuflada. Si hace así para abajo no la encontramos”, lanzó Ema, mientras su amiga se agarraba la panza de la risa.

El comentario, al pasar, no fue tomado de buena manera en las redes, lo que podría traerle a los dos varios dolores de cabeza en las próximas galas. “¿No se dan cuenta que todo se ve?“; ”Renefastos estos dos"; “Porfa que se vayan ayer”; “La quiero afuera. No se hace eso. Me da asco”; son algunos de los comentarios que recibieron.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gran Hermano.

Gran Hermano: una participante insinuó que la producción le dio marihuana en el confesionario

gran hermano: el inesperado llanto de brian sarmiento por una actitud de andrea del boca

Gran Hermano: el inesperado llanto de Brian Sarmiento por una actitud de Andrea del Boca

quien fue el primer eliminado en gran hermano generacion dorada

Quién fue el primer eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Sonriente y tranquilo, Franco Poggio estuvo lejos de la primera placa de Gran Hermano.

Franco Poggio en Gran Hermano: primera semana en tren de confesiones personales