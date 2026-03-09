9 de marzo de 2026 - 19:13

Adiós a una planta de Gran Hermano: hoy un participante se va de la casa en carretilla

Esta noche se conocerá el veredicto de la modificación que introdujo el reality para "castigar" a jugadores que no juegan.

Menos verde. A partir de mañana habrá una "planta" menos en Gran Hermano

Por Redacción Diario de Cuyo

Una noche especial tendrá lugar hoy lunes 9 de marzo en Gran Hermano Generación Dorada. La casa más famosa de la televisión se prepara para una eliminación sin precedentes: el segundo participante abandonará la competencia bajo la humillante modalidad de la "placa planta".

El confesionario se puso a tono para el "voto planta", que sorprendió a los hermanitos

Esta nueva dinámica, diseñada para exponer a los jugadores más pasivos y con menor aporte estratégico al reality show, dejará fuera de juego a quien el público considere que "no genera contenido". El castigo por la inactividad será físico y simbólico: el eliminado no cruzará la puerta principal caminando con su valija, como hasta ahora, sino que será retirado por la "puerta roja" en una carretilla, una puesta en escena que refuerza su etiqueta de "planta" dentro del reality (tal como se hizo con el confesionario, decorado con muchas de ellas).

Los nominados del reality

Tras la salvación de "Juanicar" Caruso y "Yipio" Pintos el pasado jueves, la placa definitiva quedó conformada por siete integrantes: Catalina “Titi” Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomás “Tomy” Riguera.

El veredicto de las redes

Según las encuestas especializadas de Federico "Fefe" Bongiorno en redes sociales, el panorama parece estar definido. Tomás Riguera lidera ampliamente la intención de voto con un 50%, duplicando en porcentaje a su perseguidora inmediata, "Titi" Tcherkaski.

image
Santiago del Moro dirá quién se va en carretilla

Santiago del Moro será el encargado de anunciar quién pagará el precio de mantener un perfil bajo. Con esta medida, la producción busca sacudir la convivencia y obligar a los sobrevivientes a involucrarse en los conflictos y estrategias si quieren evitar el "humillante" viaje en carretilla hacia el exterior.

