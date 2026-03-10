Gran Hermano Generación Dorada: una planta viviente se llevó al nuevo eliminado

Se trata de una nueva metodología de eliminación para quienes aquellos jugadores pasivos.

En la Gala de Eliminación del lunes 9 de febrero, Tomás "Tomy" Riguera le tuvo que decir adiós a la casa de Gran Hermano Generación Dorada de una manera más humillante, vio cómo una “planta humana” entró con una carretilla para llevarse su valija.

El influencer y futbolista argentino perdió en el mano a mano contra -tambien- influencer y estudiante Titi Tcherkaski, y se convirtió el segundo eliminado de la temporada y el primero en toda la historia del reality en perder en una placa destinada a “aquellos jugadores pasivos que no juegan el juego”.

Cuando la planta antropomorfa entró a la casa, dudó unos minutos y luego tomó la valija del joven de 18 años, en ese momento, el participante se enteró que era el final de su participación en el reality, y fue de una manera denigrante.

Tomy, que perdió la votación contra Titi, se abrazó a su compañera con mucha fuerza y comenzó a llorar, luego se despidió del resto de sus compañeros, siempre entre lágrimas.