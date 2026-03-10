10 de marzo de 2026 - 07:24

Gran Hermano Generación Dorada: una planta viviente se llevó al nuevo eliminado

Se trata de una nueva metodología de eliminación para quienes aquellos jugadores pasivos.

captura-pantalla-2026-03-10-las-12506am
Por Redacción Diario de Cuyo

En la Gala de Eliminación del lunes 9 de febrero, Tomás "Tomy" Riguera le tuvo que decir adiós a la casa de Gran Hermano Generación Dorada de una manera más humillante, vio cómo una “planta humana” entró con una carretilla para llevarse su valija.

Leé además

Menos verde. A partir de mañana habrá una planta menos en Gran Hermano

Adiós a una planta de Gran Hermano: hoy un participante se va de la casa en carretilla
Gran Hermano.

Gran Hermano: una participante insinuó que la producción le dio marihuana en el confesionario

El influencer y futbolista argentino perdió en el mano a mano contra -tambien- influencer y estudiante Titi Tcherkaski, y se convirtió el segundo eliminado de la temporada y el primero en toda la historia del reality en perder en una placa destinada a “aquellos jugadores pasivos que no juegan el juego”.

Embed - La triste salida de Tomy, el primer eliminado de la historia en una placa planta - Gran Hermano 2026

Cuando la planta antropomorfa entró a la casa, dudó unos minutos y luego tomó la valija del joven de 18 años, en ese momento, el participante se enteró que era el final de su participación en el reality, y fue de una manera denigrante.

Tomy, que perdió la votación contra Titi, se abrazó a su compañera con mucha fuerza y comenzó a llorar, luego se despidió del resto de sus compañeros, siempre entre lágrimas.

Finalmente, Gran Hermano convocó a todos los participantes a volver a la galería para que Tomás "Tomy" Riguera pudiese irse deshonrosamente acompañado de la planta. Pero el joven de 18 años no se fue por la puerta grande, sino por una puerta roja más pequeña ubicada en el patio, como para aumentar la humillación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

gran hermano: el inesperado llanto de brian sarmiento por una actitud de andrea del boca

Gran Hermano: el inesperado llanto de Brian Sarmiento por una actitud de Andrea del Boca

quien fue el primer eliminado en gran hermano generacion dorada

Quién fue el primer eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Sonriente y tranquilo, Franco Poggio estuvo lejos de la primera placa de Gran Hermano.

Franco Poggio en Gran Hermano: primera semana en tren de confesiones personales

Gran Hermano: Generación Dorada.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo