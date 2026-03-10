Le dieron la prisión domiciliaria a Morena Rial

La Justicia le otorgó el beneficio con tobillera electrónica con el objetivo de resguardar el bienestar de su hijo menor. También influyó el compromiso firmado por Jorge Rial.

Morena Rial saldrá del penal de Magdalena y volverá a casa otra vez.

Tras seis meses de detención, Morena Rial recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. La Cámara de Casación bonaerense dictó la medida este martes 10 de marzo. La resolución prioriza el bienestar de su hijo menor e impone el uso de una tobillera electrónica para el monitoreo de la imputada.

La hija del periodista Jorge Rial, quien se encontraba alojada en la Unidad 51 del penal de Magdalena desde fines de septiembre de 2025, dejará el establecimiento carcelario bajo un estricto sistema de monitoreo electrónico, señalaron.

La decisión judicial fue informada inicialmente en el programa El Diario de Mariana. Según explicaron, se fundamenta especialmente en el "interés superior del niño", en referencia al hijo menor de la influencer, cuya situación familiar fue considerada clave por los magistrados para morigerar las condiciones de detención.

Martín Candalaft explicó en el envío de América que fue clave el escrito presentado por Jorge Rial y su otra hija, Rocío, para garantizar que se cumplirán las condiciones de la prisión domiciliaria

Prisión domiciliaria inminente A partir de esta resolución, se inicia el protocolo para el traslado a su nuevo domicilio, donde deberá permanecer obligatoriamente bajo vigilancia digital. El beneficio de la domiciliaria se mantendrá mientras avance el proceso judicial, siempre y cuando la imputada respete las restricciones impuestas por la Cámara para evitar una nueva revocación del beneficio.