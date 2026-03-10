Eva De Dominici se sometió a una intervención quirúrgica y se complicó

Eva De Dominici volvió a quedar en el centro de la atención mediática en las últimas horas luego de que trascendieran detalles sobre un problema de salud que atravesó recientemente. La actriz, que divide su vida entre Estados Unidos y la Argentina desde hace varios años, se sometió a una intervención quirúrgica durante su paso por Buenos Aires y, aunque el procedimiento estaba planificado, su recuperación se vio afectada por una complicación inesperada que generó preocupación entre sus seguidores. La información comenzó a circular luego de que se viralizara una imagen de la actriz en silla de ruedas en un aeropuerto de Estados Unidos. La postal despertó inquietud entre sus fanáticos, que rápidamente comenzaron a preguntarse qué había ocurrido con la protagonista de ficciones como Los ricos no piden permiso y Sangre en el barro. Ante la ola de especulaciones, la periodista Fernanda Iglesias fue quien dio a conocer detalles sobre lo que realmente había sucedido con la salud de la artista.

Según explicó, Eva había viajado a la Argentina durante el mes de febrero para realizar un trabajo publicitario. La actriz había llegado a Buenos Aires para filmar un comercial y, aprovechando su estadía en el país, decidió someterse a una cirugía estética reconstructiva. El procedimiento elegido fue una mastopexia, una intervención destinada a elevar y remodelar las mamas cuando han perdido firmeza. De acuerdo con la información difundida, la actriz había desarrollado gigantomastitis durante su embarazo, una condición que provoca un crecimiento excesivo del tejido mamario y que en muchos casos requiere tratamiento quirúrgico posterior para corregir sus consecuencias físicas. La mastopexia es justamente una de las operaciones indicadas para estos casos, ya que permite reubicar la areola y el pezón en una posición más elevada, eliminar el exceso de piel y devolver al busto una forma más armónica.

87dae1b1-b77c-46dd-8f6d-67b007b2c05d El procedimiento, que suele realizarse bajo anestesia general y tiene una duración aproximada de entre dos y tres horas, transcurrió sin mayores inconvenientes. Sin embargo, el cuadro se complicó durante el período de recuperación. Según relató Iglesias, Eva contrajo bronquitis poco después de la intervención, lo que obligó a prolongar el seguimiento médico y requirió asistencia sanitaria más tiempo del previsto. La actriz se encontraba alojada en un hotel mientras atravesaba ese proceso de recuperación, donde recibió cuidados médicos adicionales para poder estabilizar su cuadro respiratorio. La combinación entre la cirugía reciente y la bronquitis generó un desgaste físico importante, que terminó afectando su estado general durante esos días.

A pesar de ese contratiempo, De Dominici no pudo extender su estadía en el país todo lo que hubiera deseado. Compromisos laborales previamente asumidos en Los Ángeles la obligaron a regresar a Estados Unidos antes de completar su recuperación. Ese fue el motivo por el cual fue vista desplazándose en silla de ruedas dentro del aeropuerto, una imagen que terminó generando la alarma inicial. Con el correr de las horas, la información difundida llevó tranquilidad a sus seguidores. Según explicó la periodista, la actriz ya se encuentra mejor y retomando gradualmente su rutina en su casa de Estados Unidos, donde continúa con su recuperación.

A su vez, trascendió el certificado médico que le permitió a la actriz regresar a Estados Unidos pese a no estar completamente recuperada. En el documento, firmado por el cirujano plástico Gustavo E. Sampietro, se indica que “la Sra. Eva Carolina Quatrocchi (su nombre real) se encuentra de alta para trasladarse en avión”, aunque aclara que “solo necesita asistencia con las maletas al estar limitada a realizar esfuerzos con sus brazos”. El escrito, fechado el 3 de marzo, explica así el motivo por el cual la artista fue vista utilizando una silla de ruedas en el aeropuerto antes de abordar su vuelo hacia Los Ángeles.