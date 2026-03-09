Premios Óscar 2026: cinco cambios clave que tendrá la ceremonia de este año

La cuenta regresiva para los Premios Óscar 2026 ya comenzó. La ceremonia se realizará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y presentará varios cambios que buscan modernizar la industria y hacer más transparente el proceso de votación.

Desde la organización señalaron que estas modificaciones forman parte de una reforma estructural dentro de la Academia , con nuevas reglas para votar, cambios en el formato de la gala y actualizaciones en las categorías.

Estas son cinco novedades que marcarán la edición 2026 .

Uno de los cambios más importantes es que los miembros de la Academia solo podrán votar en una categoría si demostraron haber visto las películas nominadas .

Esto se verificará mediante la plataforma interna Academy Screening Room , que registra el visionado de cada film. Si no existe ese registro, la boleta electrónica para esa categoría no se habilita .

La medida busca terminar con las críticas sobre el llamado “voto por prestigio”, cuando algunos académicos elegían películas sin haberlas visto.

2. El fenómeno de Sinners

La película Sinners, dirigida por Ryan Coogler, se convirtió en uno de los fenómenos de esta temporada de premios.

El film logró romper el techo histórico de nominaciones, superando la marca de 14 candidaturas, algo que redefine el tipo de producciones que suelen competir en los Oscar.

La película mezcla terror y cine de autor, un género que tradicionalmente tenía menos presencia en la premiación.

3. Una ceremonia más corta

Otro cambio apunta directamente al ritmo del evento.

La Academia decidió que solo dos de las cinco canciones nominadas se interpretarán en vivo, mientras que las restantes se presentarán mediante segmentos audiovisuales grabados previamente.

La intención es agilizar la gala televisiva, que en ediciones anteriores superó ampliamente las cuatro horas.

4. Timothée Chalamet y un récord histórico

La categoría de Mejor Actor tiene uno de los duelos más comentados.

Timothée Chalamet consiguió su tercera nominación antes de los 35 años gracias a su papel en Marty Supreme, superando un récord que pertenecía a Marlon Brando desde 1954.

Si gana el premio, podría quedar entre los actores más jóvenes en obtener un Oscar, una marca que aún mantiene Adrien Brody.

5. Más oportunidades para cineastas refugiados

La categoría de Mejor Película Internacional también modificó sus reglas.

Desde ahora, directores que se encuentren en situación de refugio o asilo podrán representar a su país de origen o de acogida sin depender del aval oficial de los comités nacionales.

La medida busca evitar bloqueos políticos o censura en regímenes autoritarios, permitiendo que más historias lleguen a competir en la premiación.