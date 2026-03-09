San Juan tendrá su primera librería provincial, llamada Reyna Domínguez

“Es una nueva iniciativa de la Dirección de Bibliotecas, para poyar a autores sanjuaninos. La idea es tener una librería que solo venda libros de autores sanjuaninos, para no estar esperando ir de feria en feria, sino que haya un lugar fijo donde se encuentre toda la literatura de ellos a disposición de turistas y de gente de la provincia”, dijo a DIARIO DE CUYO Federico Caballero, director de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
Lugar e impronta
Situada frente a la Casa Natal de Sarmiento, al lado del centro de informes de la Secretaría de Turismo (por Av. Libertador San Martín), tendrá toda la impronta de una librería comercial, estará a cargo de personal idóneo y contempla una importante proyección a la comunidad, también en redes sociales, con promociones y videos de los autores, por ejemplo. Será un espacio gratuito para los escritores, quienes fijarán el precio de sus ejemplares y recibirán todo lo recaudado en la venta de sus obras.
“No es un lugar donde se van a vender cosas de San Juan y entre ellas, libros. Estamos hablando de una librería estatal, la primera librería provincial, donde se van a vender solo libros y de autores sanjuaninos. Un lugar especial con venta al público, con vidriera a la calle. Es un servicio del gobierno provincial a los autores sanjuaninos”, subrayó Caballero, marcando la diferencia con proyectos similares anteriores y manifestando la firme intención de que esta iniciativa tenga continuidad.
“Notamos, y los autores también nos lo hacen saber, que hay poco material de autores locales en las librerías y ni hablar de las de cadena nacional; en general son secciones chicas y no tienen lo último. También lo detectamos con los libros que edita la Legislatura Provincial. A raíz de eso, y por el trabajo que venimos haciendo de apoyar a autores sanjuaninos, a quienes conocemos bien porque los acompañamos y llevamos sus obras a todas las ferias de libros, es que decidimos emprender este nuevo servicio”, explicó el funcionario, para quien esta librería no es solo un apoyo a los autores, sino también a las editoriales, sean de gestión institucional como privada.
Convocatoria a autores
Con este motivo, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Cultura, convoca a autores sanjuaninos, interesados en promocionar y comercializar sus publicaciones en este ámbito, a ser parte de su catálogo. La modalidad es la siguiente:
Recepción: La recepción de ejemplares se realizará en el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias (25 de mayo esquina Las Heras)
Horario: De 8:00 a 20:00 h
Presentación: Los libros deberán encontrarse en buen estado, sin roturas, humedad ni manchas.
Temáticas: Se aceptarán únicamente obras literarias (poesías, cuentos, novelas, etc.) o de divulgación científica, escritas por autores sanjuaninos
Cantidad: Se recibirán hasta tres ejemplares por título
¿Quién fue Reyna Domínguez?
Reyna Domínguez (1950-2021) fue una figura de la cultura de San Juan. Graduada en Filosofía y Pedagogía, su producción literaria comenzó a destacar cuando en 1972 obtuvo el Primer Premio Municipal "Canto a San Juan". A lo largo de las décadas, publicó obras fundamentales como En Nuestro Tiempo sin Tiempo (1976 y 2017), La luz en la pared (1997), Más que un yo (2001) y Envivir (2009). Su relevancia nacional se consolidó en 2013, cuando se convirtió en la única mujer poeta sanjuanina en integrar la prestigiosa antología de Poesía Argentina Contemporánea (Fundación Argentina para la Poesía), junto a sus comprovincianos Jorge Leónidas Escudero y Ricardo Trombino.
Además fue cofundadora del Centro de Estudios de la Mujer "Cecilia Grierson" y del Grupo Poetas Contemporáneos, donde trabajó codo a codo con referentes como José Campos y el propio Escudero. Por su aporte al patrimonio cultural, fue declarada Ciudadana Ilustre por la Cámara de Diputados de San Juan.
Falleció el 1 de septiembre de 2021 a los 71 años. Una semana antes de su partida terminó de reunir los manuscritos de su poemario final, Romanza de lo vivido, que sumó a un legado que incluye numerosas obras inéditas en prosa y verso.