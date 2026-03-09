San Juan tendrá su primera librería provincial, llamada Reyna Domínguez

Los libros que se llevan a distintas ferias nacionales tendrán un lugar para la venta en la nueva librería provincial Reyna Domínguez

Cerca de abrir sus puertas, en abril, San Juan contará con una nueva librería, destinada exclusivamente a la venta y promoción de obras literaras y no literarias de autores sanjuaninos. Primera en su tipo en San Juan, se trata de la Librería Provincial Reyna Domínguez, que dependerá de la Dirección de Bibliotecas Populares de la provincia.

“Es una nueva iniciativa de la Dirección de Bibliotecas, para poyar a autores sanjuaninos. La idea es tener una librería que solo venda libros de autores sanjuaninos, para no estar esperando ir de feria en feria, sino que haya un lugar fijo donde se encuentre toda la literatura de ellos a disposición de turistas y de gente de la provincia”, dijo a DIARIO DE CUYO Federico Caballero, director de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

logo reyna La primera librería provincial llevará el nombre de la poetisa sanjuanina Lugar e impronta Situada frente a la Casa Natal de Sarmiento, al lado del centro de informes de la Secretaría de Turismo (por Av. Libertador San Martín), tendrá toda la impronta de una librería comercial, estará a cargo de personal idóneo y contempla una importante proyección a la comunidad, también en redes sociales, con promociones y videos de los autores, por ejemplo. Será un espacio gratuito para los escritores, quienes fijarán el precio de sus ejemplares y recibirán todo lo recaudado en la venta de sus obras.

“No es un lugar donde se van a vender cosas de San Juan y entre ellas, libros. Estamos hablando de una librería estatal, la primera librería provincial, donde se van a vender solo libros y de autores sanjuaninos. Un lugar especial con venta al público, con vidriera a la calle. Es un servicio del gobierno provincial a los autores sanjuaninos”, subrayó Caballero, marcando la diferencia con proyectos similares anteriores y manifestando la firme intención de que esta iniciativa tenga continuidad.

“Notamos, y los autores también nos lo hacen saber, que hay poco material de autores locales en las librerías y ni hablar de las de cadena nacional; en general son secciones chicas y no tienen lo último. También lo detectamos con los libros que edita la Legislatura Provincial. A raíz de eso, y por el trabajo que venimos haciendo de apoyar a autores sanjuaninos, a quienes conocemos bien porque los acompañamos y llevamos sus obras a todas las ferias de libros, es que decidimos emprender este nuevo servicio”, explicó el funcionario, para quien esta librería no es solo un apoyo a los autores, sino también a las editoriales, sean de gestión institucional como privada.