El teatro como excusa para sacar a los niños de las pantallas, la propuesta de un sanjuanino apuntado a las infancias

Una de las problemáticas de la nueva era es el excesivo uso y exposición de menores ante las pantallas. Juegos en línea, videos cuyo contenido apuntado a los menores muchas veces es dudoso y cuestionable, y el uso excesivo de celulares o tablets por parte de niños es un flagelo en auge. Ante esto, un profesor sanjuanino apunta a adoptar herramientas del teatro para el desarrollo cognitivo en las infancias.

Natán Alsina es quien está detrás del proyecto. Todo surgió observando a sus sobrinos, que rondan entre los 4 a los 13 años, y notaba que entre ellos había inconvenientes de vinculación, de comunicación, cero tolerancia a la frustración y un excesivo uso de las pantallas. Ante ello, decidió recurrir al teatro y adoptar las herramientas que la actuación ofrece para compartir con los más chicos.

“El objetivo es fomentar la capacidad de vincularse con sus pares en un espacio seguro, libre de burlas. Me pareció un espacio lindo para que los chicos tengan herramientas para sociabilizar, porque veo que se está perdiendo un poco lo que tiene el ser humano de abrazar a quien tiene al costado” , detalló Alsina en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La propuesta consiste en dos talleres, uno que comenzará el 16 de marzo y otros que se desarrollará en abril, con dos grupos divididos por edades.

La propuesta destinada para los más chicos abarca de los 5 a los 7 años, y consiste en un encuentro semanal de hora y media donde los pequeños por medio de distintos juegos lúdicos podrán desarrollar aspectos cognitivos.

Dentro de los encuentros se brindarán herramientas para perder la timidez, mejorar la comunicación y trabajar en equipo jugando.

El espacio se extenderá por dos meses, completando ocho encuentros y tiene un costo mensual de $30.000, iniciando el 12 de abril.

“Sueltapantallas”, la invitación para los más grandes

El segundo taller está destinado a niños y niñas de 8 a 11 años, cuyo enfoque es el desarrollo integral a través del juego dramático, buscando fortalecer la identidad y el vínculo cara a cara, combatiendo así el sedentarismo digital.

Se trata de un espacio donde primará el juego y la diversión. Desde la risa se explorarán caminos amables de la imaginación y su posterior cristalización en material escénico.

La particularidad de este taller es que se llevará a cabo durante tres meses, con encuentros semanales de dos horas iniciando el próximo lunes 16 de marzo; y el mismo contará con una muestra final para que las familias puedan acompañar el proceso. Tendrá un costo de $38.000.

Todos los encuentros se llevarán a cabo en el espacio cultural Panda House, ubicado en Orellano 4352 Rivadavia. Para más información e inscripciones los interesados se puede comunicar al 2645484660 (Natán Alsina).