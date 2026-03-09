Azul Antolínez, de San Rafael, fue coronada Reina Nacional de la Vendimia 2026

EEn una noche cargada de emoción, la representante de San Rafael, Azul Antolínez, fue coronada Reina Nacional de la Vendimia 2026 durante el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia , celebrado en el Teatro Griego Frank Romero Day de Mendoza.

La joven de 21 años recibió los atributos de manos de la reina saliente, Alejandrina Funes, ante miles de espectadores que colmaron el tradicional escenario mendocino para disfrutar del espectáculo “90 cosechas de una misma cepa” , que celebró las nueve décadas de la fiesta.

La coronación de Antolínez marcó el regreso de San Rafael al trono vendimial tras 28 años . La última vez que el departamento había logrado la corona fue en 1998 , cuando fue elegida reina Cecilia Fornara, también representante del distrito de El Nihuil, San Rafael, Mendoza.

La nueva soberana tiene 21 años , ojos marrones y cabello rubio. Actualmente estudia la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura , una carrera directamente vinculada con la industria vitivinícola mendocina.

Además, es emprendedora y dueña de “Racing Zone” , una tienda de accesorios y moda ubicada en el centro de San Rafael que creó tras finalizar sus estudios secundarios.

Entre sus hobbies destaca su pasión por correr en moto, una actividad poco habitual entre las reinas vendimiales. Su familia está integrada por sus padres, un hermano de 15 años, una hermana pequeña nacida durante la pandemia y su abuela Lola.

Como reina nacional, Antolínez propone promover el turismo sustentable en la zona de El Nihuil, revalorizando el paisaje del peri lago como uno de los grandes atractivos naturales del sur mendocino. También ha demostrado un fuerte compromiso social, visitando a niños internados en el Hospital Humberto Notti.

Agustina Giacomelli, la nueva virreina

La representante de Tunuyán, Agustina Giacomelli, fue elegida Virreina Nacional de la Vendimia 2026 en la misma ceremonia.

La joven tiene 24 años y está próxima a graduarse de la Licenciatura en Psicología, carrera de la que solo le restan cuatro materias. Su mirada sobre el rol de soberana está profundamente influenciada por su formación, con un enfoque centrado en los vínculos y la realidad social.

En su vida cotidiana disfruta de hacer deportes, caminar y escuchar música, además de su afinidad por los gatos y el fútbol, aunque sin identificarse con un equipo en particular.

Su familia tiene una fuerte relación con el mundo vendimial y productivo. Además, dos de sus hermanos estudian carreras ligadas a la industria vitivinícola: Enología e Ingeniería Agrónoma.

Un proyecto enfocado en la salud mental

El proyecto que Giacomelli busca impulsar durante su reinado está centrado en la salud mental desde una perspectiva comunitaria y preventiva.

La virreina propone promover el bienestar emocional como parte de una concepción integral de la salud, trabajando desde la escucha activa y el acompañamiento social para reconocer las necesidades de la comunidad.

La coronación de ambas soberanas cerró una noche histórica para la Vendimia, marcada por los festejos por los 90 años de la fiesta más importante de Mendoza.