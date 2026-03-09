9 de marzo de 2026 - 06:42

Convocatoria de DIARIO DE CUYO para artistas sanjuaninos: dibujos de Cristian Damiani

El dibujante comparte con los lectores algunas de sus creaciones, donde combina tinta con el diseño digital, en una estética gótica.

La Convocatoria de DIARIO DE CUYO sigue abierta. Está destinada a artistas sanjuaninos

Cristian Iván Damiani Rodríguez

Es un artista de 23 años, oriundo de Rivadavia. Sostiene que dibuja desde que tiene memoria y que su formación es mayormente autodidacta. Su trabajo combina el dibujo en tinta con el diseño digital y se desarrolla dentro de una estética oscura y gótica, donde lo simbólico y lo emocional ocupan un rol central.

“Busco materializar sentimientos y estados internos a través de elementos esotéricos, tabú y naturales, explorando la idea de la belleza de lo inquietante. Me interesa que la imagen sugiera más de lo que muestra, generando una tensión constante entre lo bello y lo desagradable, e invitando a una observación detenida y a lecturas personales mediante pequeños detalles y mensajes implícitos”, explicó.

Actualmente comparte su producción en redes sociales (@darkinside.art) y desarrollo un proyecto independiente en formato de stickers, posters y otras piezas gráficas.

DarkInside (1)
DarkInside (3)
DarkInside (2)
DarkInside (4)
DarkInside (5)
DarkInside (6)

CONVOCATORIA ABIERTA

Esta convocatoria está destinada a artistas sanjuaninos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes podrán enviar sus obras a este medio para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve reseña sobre el autor y sobre la obra a publicar. También de una foto color del autor o autora, de frente, plano medio.

Los cuentos, poemas, narraciones, etc. no deberán superar las 1000 palabras.

Todo el material deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en ESTE LINK

