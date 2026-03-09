Convocatoria de DIARIO DE CUYO para artistas sanjuaninos: dibujos de Cristian Damiani

Es un artista de 23 años, oriundo de Rivadavia. Sostiene que dibuja desde que tiene memoria y que su formación es mayormente autodidacta. Su trabajo combina el dibujo en tinta con el diseño digital y se desarrolla dentro de una estética oscura y gótica, donde lo simbólico y lo emocional ocupan un rol central.

“Busco materializar sentimientos y estados internos a través de elementos esotéricos, tabú y naturales, explorando la idea de la belleza de lo inquietante. Me interesa que la imagen sugiera más de lo que muestra, generando una tensión constante entre lo bello y lo desagradable, e invitando a una observación detenida y a lecturas personales mediante pequeños detalles y mensajes implícitos”, explicó.

Actualmente comparte su producción en redes sociales (@darkinside.art) y desarrollo un proyecto independiente en formato de stickers, posters y otras piezas gráficas.

Esta convocatoria está destinada a artistas sanjuaninos : autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes podrán enviar sus obras a este medio para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve reseña sobre el autor y sobre la obra a publicar. También de una foto color del autor o autora, de frente, plano medio.

Los cuentos, poemas, narraciones, etc. no deberán superar las 1000 palabras.

Todo el material deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en ESTE LINK