Murió Jennifer Runyon, la reconocida actriz de Los Cazafantasmas

Jennifer Runyon , reconocida actriz de 65 años por sus papeles en Los Cazafantasmas y la sitcom Charles in Charge , falleció en las últimas horas tras luchar contra el cáncer . Por su parte, Erin Murphy, una de las mejores amigas de la actriz, confirmó la noticia a través de un posteo de Facebook, donde también compartió una imagen con ella.

"Es muy triste compartir que mi amiga Jennifer Runyon Corman falleció después de una breve batalla contra el cáncer. Con algunas personas sabes que serás amiga incluso antes de conocerlas, como con ella. Era una mujer especial. Te extrañaré, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y tus hermosos hijos", expresó.

Jennifer Runyon era del 1960 y nació en Chicago , Illinois, y desde muy joven participaba en producciones de cine. Era hija de un locutor de radio y disc jockey, Jim Runyon, y la actriz Jane Roberts.

A sus 20 años, en 1980, tuvo su debut en el ámbito del cine con un papel en la película slasher de 1980 To All a Good Night, donde comenzó a tener cierta importancia en su época. Luego, en 1984, tuvo su papel secundario en Los cazafantasmas, que la ayudó a escalar aún más.

Por otro lado, Runyon también tuvo su protagónico en Gwendolyn Pierce en la sitcom de 1984 Charles in Charge en la primera temporada del programa.

En 1988 interpretó a Cindy Brady en la película A Very Brady Christmas y ese mismo año protagonizó The In Crowd. Además, participó en el episodio piloto de la serie Quantum Leap.

A lo largo de su carrera también integró los elencos de las películas 18 Again! y A Man Called Sarge, y realizó apariciones en populares series de televisión como Murder, She Wrote y Beverly Hills, 90210.

En 1991 se casó con Todd Corman, entrenador de básquet que también se desempeñó en la producción de cine y televisión durante los recesos de las temporadas deportivas. La pareja tuvo dos hijos, Wyatt y Bayley, quien siguió los pasos de su madre y se dedicó a la actuación.

En 2014, Runyon anunció su retiro del mundo artístico y comenzó a trabajar como profesora. Tras su fallecimiento, su hija le dedicó un emotivo mensaje en redes: “Todas las mejores partes de mí vinieron de vos. Daría cualquier cosa por tener un día más juntas. La persona más amable y compasiva que conocí. Mi mejor amiga. No estaba preparada para esto”.