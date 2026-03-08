Joana, hija de León Gieco: "Agradezco a la vida que me dé esta oportunidad de tocar con mi papá"

El próximo 29 de abril, el Teatro Sarmiento será el escenario de un encuentro musical que promete calidez y calidad. Joana Gieco llegará a San Juan para encabezar un espectáculo íntimo y acústico en el que comparte escenario con su padre, el legendario León Gieco, y el virtuoso guitarrista Alejo León.

La propuesta no es solo un concierto, sino un viaje narrativo que combina canciones emblemáticas, fotos y anécdotas que repasan una carrera fundamental para la música argentina.

Joana es mucho más que la heredera de un apellido ilustre en la música ; es una artista de formación rigurosa y sensibilidad propia . Profesora de Lenguaje Musical egresada de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y formada en el prestigioso Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, destaca como pianista, pero en verdad es “naturalmente” multiinstrumentista, cantante y también compositora. Y, como su padre, multifacética.

Ex tecladista de Ricardo Iorio , desde hace tiempo consolida un sólido dúo junto a Alejo León, un guitarrista autodidacta y prolífico compositor. Juntos grabaron "Suprasustancial", su primer álbum, producido por Lito Vitale , con artistas invitados, que pronto presentarán oficialmente y que aporta la faceta instrumental y contemporánea al espectáculo que traerán a la provincia.

“Invito a la gente a que se acerque al show, que es muy disfrutable, muy variado. Van a poder escuchar los clásicos de mi papá y una propuesta instrumental hermosa que forma parte del disco que grabamos el año pasado con Alejo León, así que está buenísimo” , dijo en diálogo con DIARIO DE CUYO.

León Gieco: un telonero de lujo

- ¿Cómo se dio este encuentro en el escenario?

- En el primer recital, él quería ser nuestro grupo soporte, entonces participó y le súper entusiasmó la propuesta instrumental que habíamos hecho con Alejo. Entonces empezamos a probarlo en distintos momentos y gustó, porque son dos músicas distintas que suman a un recital como muy completo. Un estilo es más popular y con canciones, la propuesta de mi padre; y la otra es la propuesta puramente instrumental.

- ¿Por dónde va la propuesta del dúo? ¿Es más bien clásica o también tiene que ver con lo popular?

- Es una fusión, porque tenemos varias influencias musicales, tanto Alejo como yo, y entonces va por muchos lados, la verdad.

- ¿Y cómo está estructurado el show? ¿Se van alternando?

- Bueno, lo queremos hacer medio sorpresa (risas), pero hay un sector de mi papá solo, de nosotros como dúo y después en conjunto los tres.

- ¿Cuándo debutaron con esta propuesta?

- En abril del 2023, se van a cumplir tres años. Igual, al mismo tiempo, mi padre hace cosas por su lado, obviamente, y nosotros tenemos nuestro show solos también.

- ¿Fue todo ganancia armar algo con este telonero?

- Es muy gracioso porque a la gente le cae muy simpática esa actitud suya. Y a él también, yo creo que mi papá se relaja haciendo de “soporte”. Hubo un momento en que dejó de presentarse y entonces volvió a tocar sin sentir la presión que se siente cuando lleva a cabo un show solo de él. Y creo que fue positivo para la gente que nos venía a ver, era una sorpresa relinda, porque no estaba anunciado…

GIECO TRASTIENDA 2025 Padre e hija, el año pasado en La Trastienda

Familia y admiración mutua

- ¿Sentís que es una reunión de colegas o algo más paternal para él? ¿O se mezclan las dos cosas?

- Creo que hay parte de eso, pero también él es muy así, lo haría con otros grupos también, tiene ese tipo de ocurrencias. Pero bueno, sí, lo familiar también cuenta, porque es compartir con la familia lo que uno hace.

- Ustedes ya habían trabajado juntos en Desde Ushuaia a la Quiaca y en algunas otras cosas más ¿Es fácil?

- Todo tiene su pro y su contra, y nada es color de rosa. Pero yo agradezco a la vida que me dé esta oportunidad de tocar con mi papá, porque recuerdo siempre a mi papá decir que si hay algo de lo cual se arrepiente en la vida es de no haber podido cantar con su papá, que era cantor de tango. Siempre tuve la idea de que a mí no me pasara eso. Igual esto surgió más de él que de mí, porque yo siempre hice mi carrera y me mantuve al margen de su carrera. Pero las cosas fueron llevando a que nos unamos en ciertas actividades o en ciertas colaboraciones. Yo armé un proyecto en La Quiaca de una banda que se llama Chulpa, grabé un disco que nunca pude presentar, pero a mi papá le pareció muy bueno y lo terminó produciendo él. No fueron pedidos míos, sino que surgieron de él porque le gustó la propuesta.

- Marcás que hiciste tu carrera sin pedirle nada ¿Costó despegarte de la figura de tu papá?

- No, porque siempre lo tuve muy claro, de hecho, la vida hizo que fuera así. Desde chica mi papá estuvo de gira, mucho tiempo, toda mi juventud. No estábamos muy seguido juntos y eso hizo que yo hiciera mi vida. Fueron muchos años, mientras iba a la escuela, a la universidad y después mientras hacía mi propia carrera, él hacía sus cosas. Después pasó que él dejó de irse de gira y que yo empecé a tocar más seguido, entonces ahí se dieron solas las cosas, por una conjunción de tiempos.

- ¿En ese momento se descubrieron, de alguna manera, como profesionales?

- Yo creo que quizá más mi papá a mí. Yo siempre supe quién era y lo que hacía; pero tengo un perfil mucho más bajo y tampoco hice lo mismo que él y no soy popular; como que siempre me mantuve al margen. En un momento él se interesó y empezó a darse cuenta. Si bien sabía que yo estudiaba música clásica en el conservatorio, nunca estuve arriba de él diciendo “mirá esto, mirá lo otro, escuchame esto”. Pero cuando él se interesó, yo le di un espacio, obviamente, y ahí fue cuando descubrió de algún modo lo que yo hacía en la parte más instrumental, porque él ya sabía que yo cantaba. Creo que mi papá empezó a verme más par de él cuando comencé a tocar con Ricardo Iorio, que me convocó porque necesitaba una tecladista para su proyecto solista. Con él estuve girando y trabajando por 7 años, desde el 2016 hasta el 2023.

La música: sin salida (y a gusto)

- Rodeada de música desde pequeña ¿Pensás que no tuviste escapatoria?

- Y, nací con la música… A ver, si bien me cuestioné hacer otras cosas, porque me gustan otras cosas también, estuve muy inmersa. Eso y el gusto por la música casi que no me dejó otra opción. Mi abuelo era cantor, mi mamá era flautista y cantaba, mi abuela materna era violinista… No sé, hay como un bagaje musical que viene ahí. Me crié en ese ambiente y desarrollé un gusto por la música. Creo que me sedujo la música de una manera que casi no me dejó otra opción.

- Además de gusto por la música tenías el talento; no siempre van de la mano…

- Sí, pero además está la dedicación, el esfuerzo, digamos; no es solo el talento. María Elena Walsh decía que el talento es un 1% y la dedicación y el trabajo es el 99%, y yo estoy un poco de acuerdo con eso.

- Vamos de nuevo. La Joana artista es una conjunción de genes, gusto, talento y trabajo

- Ahí está (risas), sí eso es.

Tomá nota:

