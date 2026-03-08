Un espectáculo monumental celebró los 90 años de la Vendimia en Mendoza

Mendoza celebró los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia con un imponente acto central en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde más de 20.000 personas colmaron las gradas para presenciar el espectáculo “90 cosechas de una misma cepa” .

La fiesta se realizó un día después de lo previsto , luego de que el evento original del sábado fuera postergado por el pronóstico de tormentas. Incluso el domingo por la tarde la lluvia generó incertidumbre, pero finalmente el público respondió y el tradicional teatro griego volvió a vivir una noche inolvidable.

El espectáculo estuvo dirigido por Pablo Perri y propuso un recorrido por la historia de la Vendimia desde su primera edición en 1936 , combinando tradición, memoria colectiva y tecnología.

El imponente escenario, de 2.600 metros cuadrados , fue ocupado por 750 artistas entre bailarines, actores y músicos , acompañados por una orquesta en vivo de 55 integrantes . La puesta también incluyó 7.500 prendas de vestuario , muchas de ellas recuperadas del archivo provincial como homenaje a las fiestas de otras épocas.

Uno de los elementos más emblemáticos fueron las tradicionales cajas lumínicas , que ocuparon cerca de 600 metros cuadrados del escenario , junto con proyecciones audiovisuales que mostraron imágenes históricas de antiguas vendimias y coronaciones.

Tradición, emoción y tecnología

El espectáculo combinó cuadros clásicos con nuevas propuestas visuales. Entre los momentos más emotivos estuvo la aparición de la Virgen de la Carrodilla, figura muy venerada por los mendocinos, que esta vez sorprendió al emerger desde una cápsula iluminada ubicada en el centro del escenario.

Otro de los pasajes destacados fue el cuadro dedicado a los inmigrantes, que recreó el encuentro cultural entre españoles e italianos en torno al vino, simbolizando el origen de la identidad vitivinícola de la provincia.

También hubo espacio para momentos históricos clave, como la nacionalización de la fiesta, el crecimiento internacional de la Vendimia y el regreso de la democracia en 1983.

Un cierre impactante en el cielo mendocino

El final del espectáculo dejó una de las imágenes más impactantes de la noche: un show de 300 drones que dibujaron figuras luminosas en el cielo del Frank Romero Day.

Entre ellas aparecieron una cosechadora y la imagen de Delia Lartive Escudero, considerada la primera reina nacional de la Vendimia, en un homenaje a los orígenes de la celebración.

La puesta concluyó con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, cerrando una noche que volvió a demostrar por qué la Vendimia es uno de los eventos culturales más importantes de Argentina.

Durante la celebración también se realizó la elección de las nuevas soberanas: Azul Antolínez, de San Rafael, fue coronada Reina Nacional de la Vendimia 2026, mientras que Agustina Giacomelli, de Tunuyán, fue elegida virreina. El show final estuvo a cargo de Luciano Pereyra,