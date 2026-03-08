8 de marzo de 2026 - 10:34

Empresarios de San Juan y Mendoza se reunieron en el marco de la Vendimia 2026

Referentes de Mendoza y San Juan compartieron una jornada de camaradería en el marco de los festejos vendimiales, con la mirada puesta en el futuro económico de la zona.

Empresarios de Mendoza y San Juan compartieron un encuentro en la finca y bodega La Florita.

Empresarios de Mendoza y San Juan compartieron un encuentro en la finca y bodega La Florita.

En el contexto de una semana marcada por los festejos vendimiales, invitados por Diario Los Andes y Diario de Cuyo, empresarios de Mendoza y de San Juan se reunieron en Tupungato para compartir un almuerzo en la finca y bodega La Florita, ubicada en la localidad de El Peral.

image
Marcelo Álvarez, Eliana Castaño, Daniel Cárcamo, María de los Ángeles Di Lernia y Pablo Dellazoppa.

En un ambiente distendido y agradable, el encuentro fue un momento propicio para intercambiar visiones y expectativas acerca de la región, en cuanto a negocios, inversiones, impacto de las leyes que recientemente agitaron al Congreso de la Nación y, lógicamente, las perspectivas de la economía del país.

image
Gianni Badaloni, Belén Vartalitis y Raúl Olivera.

Más allá del análisis de la coyuntura, la jornada funcionó como un puente para fortalecer el tejido productivo del Nuevo Cuyo. Los asistentes coincidieron en la necesidad de generar agendas comunes que trasciendan las fronteras provinciales.

image
Carlos Rivera, Federica Mariconda, Mario Hernández y Eduardo Caputo.

image
Nicolás Merchensky, Camila Suárez, Diego Badaloni, Marcela Paradiso Casal, Florencia Rodríguez Touron, Juan Germano y Francisco Quintana.

El menú de pasos tuvo el maridaje ideal de los vinos de la casa anfitriona. Tras los brindis y las despedidas, la sensación general era la de haber disfrutado de los "aires de Vendimia" con el compromiso de repetir el evento en 2027.

image
Carlos Rivera, Andrés Montes y Mario Hernández.

image
Juan Germano y Florencia Rodríguez Touron.

image
Horacio Lucero y Hernán Fontana.

Fuente: Los Andes.

