El regreso de Pachakamaq: tras 50 minutos de pura emoción, el cóndor en cautiverio volvió a volar en libertad

Pachakamaq amaneció inquieto, presintiendo que protagonizaría un hecho que lo volvería a la vida que tuvo antes de ser capturado . Y su presentimiento se hizo realidad. Tras 50 minutos de espera y emoción , este joven cóndor que estuvo casi un año en rehabilitación fue liberado y volvió a volar el cielo de San Juan. La ceremonia se realizó en Pedernal.

A las 7 de esta mañana, arrancó el operativo liberación de Pachakamaq. A esa hora, personal de Ambiente llegó hasta el Faunístico para prepararlo para el traslado. Primero lo revisaron detectando que estaba inquieto y ansioso, condiciones que se tuvo en cuenta para poder capturarlo y colocarlo en la jaula de transporte a la que le colocaron un colchón de pasto para evitar que se resbalara y se hiciera daño.

Debido a su estado de ansiedad , tuvieron que usar un ‘copo’ (tipo de arco con red) para capturarlo sin lesionarlo. Tras algunas maniobras lograron meterlo en la jaula , tarea que tampoco fue sencilla debido a su gran tamaño, pese a que tiene unos 4 años. Tres ese momento, Pachakamaq inició el camino hacia su libertad , emocionando a aquellos que vivieron de cerca su rehabilitación.

Durante el trayecto del Faunístico hasta el Dique Las Crucecitas, en Pedernal, personal de Ambiente realizó dos paradas. Fue para tomarle la temperatura corporal a Pachakamaq y asegurarse de que la puesta en la jaula ni el movimiento del trayecto lo estresaron. Gracias a los ‘espíritus ancestrales’, estaba en perfectas condiciones.

Inicio del proceso de liberación

A las 10 de la mañana comenzaron los preparativos para liberar a Pachakamaq y la emoción empezó a escalar desde el momento cero, más precisamente cuando avanzó en silencio el grupo de la comunidad Huarpe Colchagual dirigido por María Zalazar, jefa de esta comunidad. Ella era la encargada de presidir la ceremonia en la que se le pediría a los espíritus ancestrales que bendigan el vuelo de este cóndor, guardián de los cielos.

image Pachakamaq hizo varios intentos de vuelo, pero se tomó su tiempo para volver a volar en libertad.

En media de la ceremonia y del absoluto silencio, personal de Ambiente trajo la jaula donde estaba el cóndor para dejarla en la cima del cerro. Tras lograr nuevamente un silencio absoluto, abrieron la puerta de la jaula y de inmediato Pachakamaq salió de la misma para desplegar sus alas a todo lo ancho. Todos, tuvieron que contener la emoción y las ganas de aplaudir para no estresar al ave.

Una larga y emotiva espera

En silencio y con los celulares en mano para filmar el momento más deseado, la gente se acomodó en el cerro a la espera de que Pachakamaq volara. La espera se hizo larga. El cóndor camino unos cuantos pasos por la cima del cerro, observó el cielo y se quedó quieto, sin animarse a volar.

image El guardián de la comunidad Colchagual acompañó en todo momento a Pachakamaq para poder bendecirlo en el momento que emprendiera el vuelo.

De vez en cuando aleteó conenergía haciendo pensar a los espectadores que saldría volando, pero fue un engaño. Recién a los 50 minutos desde que salió de la jaula, desplegó sus alas y volvió a volar en libertad como hizo por última vez hace un año atrás. Este momento fue acompañado con la ovación de la gente y el grito del guardián de la comunidad Colchagual que esperó cerca de Pachakamaq para darle la bendición a penas emprendiera su vuelo.