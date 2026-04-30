Las líneas 403 y 405 extenderán su servicio durante dos fines de semana de mayo para facilitar el acceso a la Feria Internacional de las Artesanías

Por la Feria Internacional de las Artesanías, la RedTulum amplía recorridos de dos líneas para llegar al Predio Costanera.

El sistema de transporte público RedTulum anunció una modificación en los recorridos de dos de sus líneas con motivo de la Feria Internacional de Artesanías, uno de los eventos provinciales que convoca a una gran cantidad de visitantes y que arranca este jueves en el Predio Costanera, en Chimbas.

Qué líneas de la RedTulum llegan al Predio Costanera Según informó la Dirección de Coordinación, las líneas 403 y 405 incorporarán tramos especiales para mejorar el acceso al Predio Costanera, donde se desarrolla la XXXI edición de la feria. La medida apunta a facilitar el traslado de quienes asistan durante los días de mayor concurrencia.

Los cambios se implementarán durante los fines de semana del 2 y 3 de mayo, y del 9 y 10 del mismo mes. En esas jornadas, ambas líneas extenderán su recorrido desde las calles Salta y Centenario hasta la rotonda de Salta y Fernández, ubicada en las inmediaciones del predio.

La ampliación del servicio funcionará en el horario de 18 a 23, cubriendo así la franja de mayor movimiento hacia el evento.

Con esta medida, el sistema busca acompañar la convocatoria de la feria y garantizar mayores facilidades de acceso para el público que se acerque a disfrutar de una de las propuestas culturales más importantes de la provincia.