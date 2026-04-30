    • 30 de abril de 2026 - 15:15

    Por la Feria Internacional de las Artesanías, la RedTulum amplía recorridos de dos líneas

    Las líneas 403 y 405 extenderán su servicio durante dos fines de semana de mayo para facilitar el acceso a la Feria Internacional de las Artesanías

    Por la Feria Internacional de las Artesanías, la RedTulum amplía recorridos de dos líneas para llegar al Predio Costanera.

    Por la Feria Internacional de las Artesanías, la RedTulum amplía recorridos de dos líneas para llegar al Predio Costanera.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sistema de transporte público RedTulum anunció una modificación en los recorridos de dos de sus líneas con motivo de la Feria Internacional de Artesanías, uno de los eventos provinciales que convoca a una gran cantidad de visitantes y que arranca este jueves en el Predio Costanera, en Chimbas.

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    Qué líneas de la RedTulum llegan al Predio Costanera

    Según informó la Dirección de Coordinación, las líneas 403 y 405 incorporarán tramos especiales para mejorar el acceso al Predio Costanera, donde se desarrolla la XXXI edición de la feria. La medida apunta a facilitar el traslado de quienes asistan durante los días de mayor concurrencia.

    Los cambios se implementarán durante los fines de semana del 2 y 3 de mayo, y del 9 y 10 del mismo mes. En esas jornadas, ambas líneas extenderán su recorrido desde las calles Salta y Centenario hasta la rotonda de Salta y Fernández, ubicada en las inmediaciones del predio.

    La ampliación del servicio funcionará en el horario de 18 a 23, cubriendo así la franja de mayor movimiento hacia el evento.

    Con esta medida, el sistema busca acompañar la convocatoria de la feria y garantizar mayores facilidades de acceso para el público que se acerque a disfrutar de una de las propuestas culturales más importantes de la provincia.

    Todo lo que tenes que conocer de la Feria de las Artesanías

    La XXXI edición de la Feria Internacional de Artesanías abre sus puertas este 30 de abril en el Costanera Complejo Ferial, en Chimbas. Hasta el 10 de mayo, el predio se convertirá en un epicentro de tradición y diseño con la participación de cientos de artesanos locales, nacionales y del exterior.

    La muestra se podrá visitar durante diez jornadas consecutivas, ofreciendo una alternativa ideal para el tiempo libre y el esparcimiento familiar.

    • Fecha: Del 30 de abril al 10 de mayo.

    • Horario: Todos los días de 16:00 a 22:00 horas.

    • Ubicación: Predio Costanera, Chimbas.

    Precios de las entradas y beneficios

    Para esta edición 2026, la organización ha definido un esquema de precios que contempla beneficios para jubilados y menores:

    • Entrada General: $4.000.

    • Jubilados:

      • Lunes a jueves: Gratis.

      • Viernes, sábados y domingos: $2.000.

    • Niños: Gratis (hasta los 10 años inclusive).

    • Estacionamiento: Gratuito dentro del predio.

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