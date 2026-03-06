6 de marzo de 2026 - 17:09

Trágico accidente se cobró la vida una niña de 8 años en un vuelco en San Rafael

En el vehículo viajaban cuatro personas, entre ellas dos menores. El conductor que ocasionó el trágico accidente perdió el control, derrapó y volcó.

El vuelco en San Rafael se cobró la vida de una menor de 8 años.

Por Redacción Diario de Cuyo

Una niña de 8 años perdió la vida perdió la vida luego de el auto en el que viajaba junto a su familia volcara en la Ruta 143, San Rafael. El trágico accidente se registró a las 13:10 horas, a la altura de la Avenida Hipólito Yrigoyen al 9640. El cielo estaba nublado y la calzada asfáltica en mal estado.

Cómo ocurrió el trágico accidente

Por razones que aún son materia de investigación, un automóvil Citroën Xantia de color gris, que circulaba en dirección oeste-este, perdió el dominio del rodado. El vehículo derrapó hacia la banquina y terminó volcando sobre el costado sur de la ruta, quedando con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Las causas del vuelco aún no se saben. En el vehículo viajaban cuatro personas en total, entre ellos dos menores.

El impacto fue de tal magnitud que el automóvil resultó con destrucción total. Al arribar el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), se constató el fallecimiento en el lugar de una de las acompañantes, una menor de 8 años oriunda de San Rafael.

Los otros implicados en el vuelco en San Rafael

En el vehículo también viajaban otras tres personas: el conductor, un hombre de 31 años, quien sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital local. Allí se le realizó una extracción de sangre para el correspondiente dosaje de alcoholimetría. Una mujer mayor de edad, también con domicilio en el departamento. Con ellos también viajaba una menor de 4 años de quien no se bridó datos sobre su estado de salud.

En el lugar trabajó personal de la Subjefatura de Policía Vial Zona Sur y de la Dirección de Vigilancia Operativa (DVO) de San Rafael. La causa quedó caratulada como Averiguación Homicidio Culposo.

