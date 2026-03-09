¡Feliz día para el alma de las fiestas! Los DJ's están de festejo

Cada 9 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los DJ's; y esta fecha en particular trasciende el mero entretenimiento para enfocarse también en lo comunitario y en la labor social que muchas veces cumplen con su música.
¡Que suene la música! Los reyes y reinas de las bandejas tienen este día internacional, hoy, y también el nacional, el 24 de julio.
Instituida en 2002 por la organización World DJ Fund y la ONG Nordoff Robbins (con sede en Reino Unido), esta efeméride reconoce la labor de los y las “pinchadiscos” -tal como también se nombra a los DJ's- como alma de las fiestas, pero sobre todo subraya que, más allá de las mezclas en celebraciones y radios, la música funciona como una herramienta terapéutica y de conexión global.
Por eso este día es más un reconocimiento a los DJ's no solo como animadores de eventos, sino como agentes culturales capaces de generar un impacto positivo en la comunidad a través de su trabajo.
La figura de los DJ's ha pasado por una transformación radical desde sus inicios en el siglo XX:
Si no llegaste a saludar o, por qué no, a hacerle un obsequio a tu amigo o familiar DJ, pues hay una segunda oportunidad: el 24 de julio. Esta fecha fue establecida en honor a Félix Pando, un reconocido DJ y músico argentino (integrante del grupo La Joven Guardia), quien fue uno de los grandes impulsores de la profesionalización del oficio en el país.
Te avisamos con tiempo… ¡Ya no hay excusas!