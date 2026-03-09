¡Feliz día para el alma de las fiestas! Los DJ's están de festejo

¡Que suene la música! Los reyes y reinas de las bandejas tienen este día internacional, hoy, y también el nacional, el 24 de julio.

Los DJ's no solo influyen en el éxito o fracaso de una celebración. Su oficio va más allá y es lo que destaca este Día Internacional

Cada 9 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los DJ's; y esta fecha en particular trasciende el mero entretenimiento para enfocarse también en lo comunitario y en la labor social que muchas veces cumplen con su música.

Instituida en 2002 por la organización World DJ Fund y la ONG Nordoff Robbins (con sede en Reino Unido), esta efeméride reconoce la labor de los y las “pinchadiscos” -tal como también se nombra a los DJ's- como alma de las fiestas, pero sobre todo subraya que, más allá de las mezclas en celebraciones y radios, la música funciona como una herramienta terapéutica y de conexión global.

Por eso este día es más un reconocimiento a los DJ's no solo como animadores de eventos, sino como agentes culturales capaces de generar un impacto positivo en la comunidad a través de su trabajo.

La evolución del oficio La figura de los DJ's ha pasado por una transformación radical desde sus inicios en el siglo XX:

Lo que comenzó como una labor técnica en emisoras radiales evolucionó hasta lograr el protagonismo absoluto en grandes festivales.

en grandes festivales. El trabajo actual implica una selección experta, dominio de tecnología y capacidad de leer la energía del público en tiempo real.

en tiempo real. Desde los vinilos hasta el software digital, el DJ ha liderado la innovación en la industria musical .

. Demás está decir que el que otrora era un oficio casi exclusivamente masculino, se vio enriquecido con la presencia de las mujeres, una tendencia en alza. El día nacional de los DJ's Si no llegaste a saludar o, por qué no, a hacerle un obsequio a tu amigo o familiar DJ, pues hay una segunda oportunidad: el 24 de julio. Esta fecha fue establecida en honor a Félix Pando, un reconocido DJ y músico argentino (integrante del grupo La Joven Guardia), quien fue uno de los grandes impulsores de la profesionalización del oficio en el país.