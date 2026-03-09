9 de marzo de 2026 - 20:47

Shock por la muerte de una conocida actriz

Se trata de Jennifer Runyon, conocida por actuar en Los Cazafantasmas.

El mundo del cine y la televisión despide a Jennifer Runyon. La actriz, famosa por sus papeles en la exitosa película Los Cazafantasmas y la comedia Charles in Charge, murió a los 65 años. Su círculo íntimo comunicó el triste desenlace a través de una publicación en Facebook.

"El pasado viernes por la noche falleció nuestra amada Jennifer. Fue un viaje largo y arduo que terminó con ella rodeada de su familia", detalló el comunicado oficial. Además, sus allegados destacaron que siempre será recordada por "su amor por la vida y su devoción a su familia y amigos", y finalizaron el texto con una sentida despedida: "Descansa en paz, nuestra Jenn".

Aunque la familia no reveló la causa exacta del deceso, el mensaje alude a un extenso problema de salud.

