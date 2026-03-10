Sabrina Petinatto, vedette de Rompeportones, ¿murió?

La comunidad aerística hizo eco de la supuesta muerte de la ex vedette Sabrina Pettinato , muy conocida durante la década de 1990 por sus incursiones teatgrales y televisivas en ciclos como Rompeportones y Petardos .

Todo comenzó cuando en las redes sociales comenzaron a aparecer mensajes de personas que se hacían eco de la noticia de la muerte de Pettinato , señalando que la misma se habría producido “hace varios años” sin que nadie diera parte de ello.

A partir de ahí, antiguas compañeras de trabajo de Sabrina como María Eugenia Ritó y Dana Fleyser la recordaron en las redes sociales, pero se negaron a brindar testimonios o revelar la causa de muerte de la ex vedette , que se había retirado en 2004.

Uno de los mensaje que despertó los rumores de la muerte de Sabrina Pettinato (Foto: Twitter / X)Por: Hernan Jorge Khatchadourian El mensaje de María Eugenia Ritó a Sabrina Pettinato al enterarse de su supuesta muerte.

En El Run Run del Espectáculo , Fernando Piaggio y Lio Pecoraro trataron el tema y revelaron que, en 2018, Sabrina Pettinato apareció en un restaurante en Mar del Plata perteneciente al esposo de la ex vedette Alejandra Mora pidiendo asilo para ella y su hija.

Respecto a las causas de la muerte, Fernando Piaggio reveló que le han llegado mensajes con hipótesis sobre esta supuesta muerte haciendo referencia a “trata de personas, y cuestiones de conveniencia de que se la considere muerta”.

“Alejandra Mora se la llevó un mes a su casa con su hija. En ese mes en el que vivieron en su casa Sabrina y su hija pasaron muchas cosas”, agregó Piaggio.

“Estaba pasando por un tema judicial con el papá de su hija, y al final se fue a Buenos Aires para una audiencia y al final le dieron la tenencia de la nena a la hermana del padre de la nena”, relató por su parte Alejandra Mora, otra ex Rompeportones, que contó que esa fue la última vez que la vio.