Las bandas tributo desfilan por San Juan

Hace ya tiempo ya que las bandas nacionales que realizantributo a distintos artistas -argentinos y extranjeros- vienen a San Juan, una provincia que -a juzgar por las convocatorias y por los habituales regresos- parece ser terreno fértil para este estilo de espectáculos musicales.
2026 no será la excepción. Desde el 13 de este mes y hasta inicios de mayo, al menos 6 bandas tributo actuarán en la provincia.
Por entradas que van desde los $20.000 (por ahí ronda la mayoría) hasta $60.000, los sanjuaninos podrán escuchar grandes éxitos de consagrados de la escena: Phil Collins, Ricardo Arjona, Serrat y Sabina, Soda Stereo, Queen y The Beatles… (por el momento).
Para quienes estén interesados, acá va la info:
Phil Collins
Collins Hits Experience promete revivir los grandes éxitos de esta leyenda, con un show que repasará temas de Génesis y también de su carrera solista.
Viernes 13 marzo, 21:30 h
Cine Teatro Municipal de San Juan
Entrada: $20.000, en entradaweb.com.ar
Arjona: El concierto
Daniel Couchot presenta un tributo único al cantautor guatemalteco, un recorrido íntimo y emocionante por los grandes éxitos que marcaron generaciones.
Viernes 20 de marzo, 21:30 h
Cine Teatro Municipal de San Juan
Entradas: $20.000 anticipadas. General $25.000, en entradaweb.com.ar
Serrat Sabina: Por sienvolando
Una puesta en escena que logra capturar la nostalgia, el humor y la poesía de los "maestros". Con artistas invitados de San Juan: Ale Segovia, Lucio Flores, Luciano Gutiérrez y Ricardo Dillon.
Sábado 28 de marzo, 21:00 h
Cine Teatro Municipal de San Juan
Entradas: Anticipada: $20.000. Entrada General: $25.000, en entradaweb.com.ar
Soda Stereo
Considerado uno de los tributos más destacados de la región, el combo mendocino Mil990 busca recrear la experiencia de la banda liderada por Gustavo Cerati.
Sábado 4 de abril, 21:00 h
Cine Teatro Municipal de San Juan
Entrada Anticipada (hasta el 20/03 inclusive): $15.000. Entrada General: $20.000 en Hoffman y entradaweb.com.ar
Experiencia Queen: Grandes hits tour 2026
Con su homenaje a la legendaria banda inglesa, el Greates Hits 2026 llegará a la provincia luego de haber pasado por Madrid, Cochabamba y un puñado de ciudades argentinas.
Jueves 16 abril
Teatro Sarmiento, 22:00 h
Entradas $30.000 a 60.000 tuentrada.com
Beaters
Formada en 2007, la banda tributo a The Beatles ha sido reconocida por su precisión y pasión en la interpretación de las canciones de los Beatles.
Sábado 9 de mayo, 21:00 h
Cine Teatro Municipal de San Juan
Entradas: Primera Preventa (hasta el 30/04 inclusive): $15.000. Entrada General: $20.000 en entradaweb.com.ar y Hoffmann