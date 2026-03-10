10 de marzo de 2026 - 06:42

Las bandas tributo desfilan por San Juan

Phil Collins, Arjona, Serrat y Sabina, Queen y más: de marzo a mayo al menos 6 grupos de covers harán pie en la provincia

Las canciones de Serrat - Sabina, Beatles, Collins y Queen, entre otros, volverán a sonar en formato tributo en la provincia&nbsp;

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Hace ya tiempo ya que las bandas nacionales que realizan tributo a distintos artistas -argentinos y extranjeros- vienen a San Juan, una provincia que -a juzgar por las convocatorias y por los habituales regresos- parece ser terreno fértil para este estilo de espectáculos musicales.

2026 no será la excepción. Desde el 13 de este mes y hasta inicios de mayo, al menos 6 bandas tributo actuarán en la provincia.

Por entradas que van desde los $20.000 (por ahí ronda la mayoría) hasta $60.000, los sanjuaninos podrán escuchar grandes éxitos de consagrados de la escena: Phil Collins, Ricardo Arjona, Serrat y Sabina, Soda Stereo, Queen y The Beatles… (por el momento).

Para quienes estén interesados, acá va la info:

Phil Collins

COLLINS

Collins Hits Experience promete revivir los grandes éxitos de esta leyenda, con un show que repasará temas de Génesis y también de su carrera solista.

  • Viernes 13 marzo, 21:30 h
  • Cine Teatro Municipal de San Juan
  • Entrada: $20.000, en entradaweb.com.ar

Arjona: El concierto

ARJO

Daniel Couchot presenta un tributo único al cantautor guatemalteco, un recorrido íntimo y emocionante por los grandes éxitos que marcaron generaciones.

  • Viernes 20 de marzo, 21:30 h
  • Cine Teatro Municipal de San Juan
  • Entradas: $20.000 anticipadas. General $25.000, en entradaweb.com.ar

Serrat Sabina: Por sienvolando

serrat

Una puesta en escena que logra capturar la nostalgia, el humor y la poesía de los "maestros". Con artistas invitados de San Juan: Ale Segovia, Lucio Flores, Luciano Gutiérrez y Ricardo Dillon.

  • Sábado 28 de marzo, 21:00 h
  • Cine Teatro Municipal de San Juan
  • Entradas: Anticipada: $20.000. Entrada General: $25.000, en entradaweb.com.ar

Soda Stereo

SODA

Considerado uno de los tributos más destacados de la región, el combo mendocino Mil990 busca recrear la experiencia de la banda liderada por Gustavo Cerati.

  • Sábado 4 de abril, 21:00 h
  • Cine Teatro Municipal de San Juan
  • Entrada Anticipada (hasta el 20/03 inclusive): $15.000. Entrada General: $20.000 en Hoffman y entradaweb.com.ar

Experiencia Queen: Grandes hits tour 2026

QUEEN

Con su homenaje a la legendaria banda inglesa, el Greates Hits 2026 llegará a la provincia luego de haber pasado por Madrid, Cochabamba y un puñado de ciudades argentinas.

  • Jueves 16 abril
  • Teatro Sarmiento, 22:00 h
  • Entradas $30.000 a 60.000 tuentrada.com

Beaters

BEATERS

Formada en 2007, la banda tributo a The Beatles ha sido reconocida por su precisión y pasión en la interpretación de las canciones de los Beatles.

  • Sábado 9 de mayo, 21:00 h
  • Cine Teatro Municipal de San Juan
  • Entradas: Primera Preventa (hasta el 30/04 inclusive): $15.000. Entrada General: $20.000 en entradaweb.com.ar y Hoffmann
