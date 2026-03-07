7 de marzo de 2026 - 17:03

CoverFest: se viene el festival que reúne bandas tributo de San Juan

Con un arco que incluye a Charly, Nirvana, Iorio y Soda Stereo, entre otros, la primera edición será el sábado 9 de mayo.

El festival de bandas tributo de San Juan abarcará un amplio espectro del rock nacional e internacional

Por Estela Ruiz M.

La escena musical de San Juan se prepara un festival musical inédito en su tipo en la provincia: El próximo sábado 9 de mayo, el complejo Ex Olivia será el epicentro de la primera edición del CoverFest, un festival de bandas tributo que promete revivir los himnos más grandes del rock nacional e internacional de la mano de talentos locales.

Organizado por Matías Verón y Poder Civil, quienes estuvieron al frente del reciente San Juan Rockea, el encuentro reunirá a casi una docena de combos que buscan su propio espacio de protagonismo.

La propuesta no solo será musical, sino que también funcionará como una "nueva oportunidad para emprendedores de feria y sponsors", que también tendrán un espacio para ofrecer sus productos al público.

Un concepto diferente para la escena local

“Sí, estamos amasando un terrible evento de puras bandas cover", dijo entusiasmado a DIARIO DE CUYO Verón, para quien la esencia del CoverFest se distancia de otros encuentros de bandas emergentes. De hecho, reconoció que, en buena parte, la motivación para hacerlo llegó en el armado del San Juan Rockea, donde “quedaron muchas bandas rezagadas, que en gran mayoría eran de covers”.

“El Rockea trata más que nada de poner sobre la mesa la cultura y creatividad de la escena local. CoverFest es totalmente distinto”, expresó quien aseguró que este show tendrá también un alto impacto emocional.

“Vamos a hacer una fiesta totalmente distinta, pocas veces vista, mezclando nuevamente estilos diferentes de rock, pero esta vez como tributos, y reforzando la alianza en la escena local", marcó.

El viaje musical: de Nirvana a Virus

La cartelera del CoverFest, que tendrá conducción de Cristian Villalba, destaca por su eclecticismo, permitiendo que fanáticos de diferentes vertientes del rock nacional e internacional convivan en una sola jornada. El recorrido sonoro abarcará homenajes muy variados: se podrán escuchar desde hits de Soda Stereo a clásicos de Nirvana, desde temas Hermética a los de Virus, pasando por cortes de La Renga y Sui Generis, entre otros.

Las bandas que desfilarán por el escenario están todas integradas por cantantes y músicos de la provincia. “Una mejor que otra", aseguró Verón, quien adelantó que el "broche de oro" estará a cargo de "El último bondi", con su aclamado tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

De bandas y tributos

  • Almafuerte / V8 /Hermética – Legado
  • ATTAQUE 77 - Insomnio
  • Héroes del silencio – Masled
  • Virus – Cometa Halley
  • Nirvana – Tres tiros
  • Heroicos sobrevivientes – Rojo & Negro
  • Los Gardelitos – Los sudakas
  • Charly García y Sui Generis – Lipp.suchen
  • Soda Stereo – Reversionados
  • La Renga – La Bestia Rock
  • Patricio Rey y los redonditos de ricota – El último bondi
PODER CIVIL ALMAF2
Legado - Tributo a Iorio

bestia rock
La Bestia Rock, tributo a La Renga

ultimo bondi
El último bondi, tributo a Patricio Rey y los redonditos de ricota

Tomá nota:

CoverFest – 1° Edición

Fecha: Sábado 9 de mayo

Horario: De 20:00 hs a 03:00 AM

Lugar: Complejo Ex Olivia (Calle General Acha y Ruta 40, Rawson)

Entradas: Anticipadas (a través de las bandas) $8.000. Anticipadas en puntos de venta $10.00. En puerta $13.000

Información: 2645416415

