¡Feliz día rengueros! Los fanáticos de La Renga celebran hoy, 7 de marzo

Hoy es 7 de marzo y es una jornada más que especial para un grupo -y bien grande, por cierto- de fanáticos del rock nacional, y claramente no solo de San Juan , sino de todo el país y de afuera también: el grupo de fanáticos de La Renga .

Es que hoy se celebra el día de los seguidores de la banda , que en el ambiente bautizaron como “el día rengo”, "día del rengo" o "día de los rengueros" . La cosa es que la fecha elegida nada tiene que ver con el cumpleaños del frontman, Gustavo “Chizzo” Napoli, ni con el primer show que dio el combo de Mataderos, ni con nada por el estilo que pueda imaginarse. Entonces ¿De dónde salió la fecha?

Si bien los fans aseguran que "no hace falta explicación", porque la fecha "solo se siente", hay que considerar que no todo el mundo es parte de esta movida. Para ellos vale el cuento.

A decir verdad, es una elección bastante curiosa (y un poquitín caprichosa también): el 7/3 está anclado al número 73, que en la quiniela significa “el rengo” . Por esa razón es que los seguidores de La Renga adoptaron esta fecha para celebrar a la banda cada año.

Como sea, la “efeméride” popular es una buena excusa para sacudirse con hitazos como El revelde, Hablando de la libertad o Panic show, por decir apenas tres; y rememorar aquellos pogos inolvidables que quedaron marcados a fuego en el corazón.

La Renga: Casi 40 años de leyenda

Fundada a fines de los '80 en la provincia de Buenos Aires, La Renga es una de las pocas bandas que ostenta semejante trayectoria ininterrumpida. Lo que comenzó en 1988 con sus primeros recitales y se materializó en 1991 con el lanzamiento de Esquivando Charcos, se ha transformado hoy un sólido pilar del rock nacional independiente.

En 2002 el grupo profundizó su filosofía de autogestión, operando con sello, estudio y producción de shows propios. Con diez álbumes de estudio, dos en vivo (además de otros lanzamientos en formatos como EP y DVD) y una mística que sigue movilizando multitudes, la formación se encamina a su 40° aniversario... ¡Y ese sí que será un banquete!