"No, no somos novios": la declaración de Sofía Gala Castiglione sobre su relación con Fito Páez

La actriz desmintió los rumores de romance que suenan con fuerza, a los que incluso se refirió Moria Casán.

Sofía Gala Castiglione ha estado más de una vez en el blanco de la prensa del corazón y 2026 no es la excepción. La artista fue noticia hace unas semanas tras rumorearse con fuerza que mantenía un romance nada menos que con Fito Páez.

Lejos de salir a confirmar o negar nada, fueron los movileros de Puro Show quienes le sacaron un par de palabras al respecto. Fue en el marco de la presentación de su nueva obra teatral “Lo que se pierde se tiene para siempre” (junto a Marita Ballesteros), que la encararon y, en un momento, fueron directo al grano.

“No, no somos novios. ¿Qué les importa? Métanse en su vida. ¡No es importante!“, dijo entre risas, con su habitual desparpajo, la talentosa artista. “No te corresponde a vos saber de mi vida. A la gente tampoco le importa. Nada... ¡somos amigos!“, agregó fiel a su estilo.

Los mimos de Fito Páez El run run ha tenido varios capítulos. Arrancó cuando él le escribió en redes, por su onomástico. “¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo! ” tipeó Fito en Instagram, arrobándola, junto a una foto de ambos muy felices en un avión. Ella no se quedó atrás: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Puedes dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”, respondió ella.

In crescendo, otro capítulo -y jugoso por cierto- fue el show que la banda indie punk de Sofía, Fea, dio en Palermo. Hasta allá se fue el cantautor rosarino, pero no solo asistió para aplaudirla entre el público: también subió al escenario, se tiraron flores y… ¿hubo beso?