El manager de Ian Lucas, furioso con Evangelina Anderson: "¿Quién se cree que es?"

Lo que comenzó el jueves con el descargo público de Ian Lucas luego de las repetidas negativas públicas de Evangelina Anderson sobre el vínculo que los unió en MasterChef Celebrity, derivó rápidamente en un nuevo capítulo de exposición mediática. Anderson, visiblemente afectada, se sentó en el sillón de Cortá por Lozano ( Telefe) para dar su versión y no dudó en responsabilizar tanto al youtuber como a su representante, Lucas Sánchez, por la filtración de las fotos íntimas en las que se los ve besándose.

Lejos de quedarse callado, Sánchez respondió a través de una serie de audios que envió a Yanina Latorre, quien los reprodujo durante SQP (América TV). “Obviamente quiere cambiar el foco y ahora se la quiere agarrar conmigo. Yo no creo que Ian esté mal asesorado, al contrario, yo creo que ella no está asesorada. Hace un lío tremendo, se mezcla y la gente sabrá. Ian, además de ser mi representado, es mi amigo, es mi familia”, se defendió Sánchez.

El manager fue aún más directo al analizar el comportamiento de Anderson: “Ella subía historias para que lo vinculen con él cuando ellos ya estaban juntos y Ian nunca quiso que se blanquee esto. Ella le hizo planteos a él que aceptó. Él le hizo planteos que ella aceptó. Algo tenían, la relación existía, novios no eran. Pero ella hacía todo lo posible para que se filtre. Después iba al programa y jugaba el juego del reality, en la vida real mostraba, pero cuando venía a su mundo, que no es el de Ian, y venían los periodistas, no jugaba, lo hacía quedar como un boludo”.

c52d33ee-39e0-44c2-a558-20e87f7b70d8 El representante defendió la actitud de Ian y cuestionó la sinceridad de Anderson: “¿Cuánto lo quiere a Ian ella realmente, que dice ‘no, yo lo quiero’? Por algo Ian está enojado. No participé en la relación, pero si Ian está enojado es porque evidentemente quiso jugar a algo en el mundo de Ian para aprovecharlo y después en el suyo lo quiso hacer quedar mal. Ella intentaba que esto se sepa”.

En el estudio de SQP, el análisis de los audios derivó en un fuerte ida y vuelta entre Latorre y Majo Martino, quien además de ser panelista es amiga personal de Anderson. Latorre defendió la postura del joven de 26 años y consideró que Anderson lo “ensució” y lo hizo quedar como un “bobo” públicamente. Majo, por su parte, intentó matizar la situación, sosteniendo que quizá Ian “vendía” lo sucedido como un logro ante sus amigos, y puso sobre la mesa la presión que implica para una mujer ser vinculada con un hombre mucho menor y con la exposición mediática. Yanina no dudó en marcarle: “Vos das unos supuestos espantosos, sos igual que ella, con tal de zafar de algo. Vos que estás ensuciando al pibe que no hizo nada”, mientras Majo replicaba: “No te permito que me digas que soy igual que ella. Estoy tratando de ser coherente y tratando de ver la otra parte”.