Cosechando Tramas: un desfile en Calingasta que reivindica la labor artesanal

Las pasarelas suelen estar asociadas a las luces de las grandes capitales, per o el próximo 3 de abril, se desplegará en Barreal (Calingasta) una pasarela más que particular, atractiva y valiosa: "Cosechando Tramas" , un desfile de modas que rompe con los cánones tradicionales para poner en el centro la labor de artesanas sanjuaninas .

Lluvias en San Juan: qué rutas están cortadas y cuáles se pueden transitar con precaución

Con el apoyo de la Ley de Mecenazgo y entrada gratuita, la propuesta reúne a siete artesanas que mostrarán desde tejido en telar hasta accesorios en fieltro y palma . Y a tono con la autenticidad de la propuesta, el sello distintivo, las modelos no serán profesionales, sino 15 mujeres de Calingasta que lucirán con orgullo las creaciones.

“Es una producción no solamente artesanal, sino hecha en territorio, con artesanas. La mayoría son de la zona, también hay de Iglesia y de Rawson. Y las modelos son mujeres de la zona, está buenísimo y las chicas están fascinadas”, explicó a DIARIO DE CUYO Guadalupe Daneri , la impulsora técnica y creativa detrás de este encuentro.

El desfile contará con unas 30 pasadas, donde se podrán ver piezas únicas en lana de oveja, pelo de llama y alpaca, fieltro y palma.

El desfile iniciará con piezas en fieltro y tejidas a dos agujas, de la mano de Silvina Battistoni y Gabriela Toro. Chalecos, polainas, capas y accesorios de diseño abrirán la jornada.

Luego, las artesanas invitadas de Iglesia, Calingasta y Médano de Oro mostrarán desde prendas tejidas en lanas teñidas con tintes naturales hasta sombreros hechos en palma.

toro Obra de Gabriela Toro

Después de un intermedio musical para disfrutar del entorno de la bodega, llegará el cierre: nueve pasadas con las piezas de telar de Daneri, que por primera vez presentará en San Juan, su tierra natal, una colección completa, otoño – invierno. Se trata de "Viñedos", tejido en telar con pelo de llama y alpaca, hilo puro de algodón e hilo de lino.

“La idea es mostrar productos de excelencia, netamente sanjuaninos”, subrayó Daneri, quien encargó la producción fotográfica del desfile a PinkStudio.

BATTISTONI Pieza de Silvina Battistoni

Detrás de escena

Para quienes deseen conocer el "detrás de escena" de estas obras, el sábado 4 de abril se realizará en el mismo lugar un encuentro donde las artesanas no solo exhibirán y venderán sus productos, sino que también mostrarán al público los procesos detrás de cada prenda y accesorio.

Allí, los participantes podrá ver de cerca, por ejemplo, a Gabriela en su rueca, a Silvina trabajando el fieltro y a Guadalupe en su telar grande, demostrando que cada prenda es, en realidad, una historia tejida a mano.

Guadalupe Daneri, el regreso

La historia de Guadalupe es la de un viaje de ida y vuelta, marcado por el éxito internacional y el dolor personal. Luego haber presentado sus obras en el Museo del Louvre en Francia y en diversas galerías de Italia durante 2022, regresó al país. Trabajó en Plaza Francia, en galerías porteñas y luego se radicó con su pareja, artesano en cuchillería, cerca del mar. Pero la vida le impuso un giro. El fallecimiento de su compañero, con quien llevaba a cabo todos los proyectos, la dejó en una encrucijada.

Tras vivir meses en su auto mientras lo cuidaba en un hospital de La Plata, Guadalupe emprendió una mudanza hacia San Juan, aunque su plan inicial era seguir viaje hacia el sur de Chile. Fue en plena ruta, en febrero de 2025, que decidió que era momento de volver a sus raíces.

“No me es fácil vivir acá, me veo como muy revolucionaria en el ambiente y me duele que a veces se aprovechen de los artesanos. Pero creo que este desfile surgió para amigarme con la tierra de donde soy”, relató Daneri, quien, en una visita a Gabriela en Calingasta, le propuso embarcarse en esta “locura”, como la define. “Y fuimos para adelante”, señaló la inquieta y emprendedora artesana, para quien esta gran presentación en San Juan –su debut con una colección completa en esta tierra- abre un nuevo capítulo en su vida… y obra.

Las protagonistas

Organizadoras:

Guadalupe Daneri (Capital): Especialista en telar

Silvina Battistoni (Calingasta): Especialista en fieltro y lana de oveja

Gabriela Toro (Calingasta): Hilandera y tejedora a palillo y crochet (lana de oveja)

Artesanas Invitadas:

Raquel Varela (Iglesia): Tejido en telar con tintes naturales

Arminda Suárez (Calingasta): Tejido en telar, lana de oveja

Paola González (Calingasta): Tejido en telar, lana de oveja

Chicha y Zulma Contreras (Médano de Oro): Tejido artesanal en palma

Tomá nota:

Cosechando Tramas – Desfile de indumentaria artesanal

Viernes 3 de abril, 16:00 h

Demostración y venta

Sábado 4 de abril, desde las 11:00 h

Ambas actividades son en Bodega Los Dragones, de Barreal

Para ambas, la entrada es libre y gratuita. Se solicita colaborar con ropa de abrigo para donar a escuelas de la zona