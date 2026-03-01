Calingasta amplía su horizonte educativo y apuesta con nuevas carreras universitarias al desarrollo local

La ampliación de la oferta educativa universitaria en el departamento Calingasta constituye una de las decisiones más trascendentes para el futuro social y productivo de esta región cordillerana. La iniciativa impulsada por la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo representa mucho más que la incorporación de nuevas carreras, implica acercar oportunidades, fortalecer el arraigo juvenil y vincular la educación superior con las necesidades reales del territorio.

Falta de conectividad en Calingasta: una sola empresa se presentó y evalúan aplicar importantes multas por incumplimiento

Hasta ahora, las opciones académicas disponibles se limitaban principalmente a Geología y Turismo, propuestas valiosas pero insuficientes para abarcar la diversidad de intereses y demandas laborales del departamento. La incorporación de nueve nuevas carreras universitarias cambia sustancialmente ese panorama y abre un abanico formativo alineado con el perfil productivo local.

La semana pasada, las propuestas educativas fueron presentadas en Barreal, Calingasta y Tamberías, en un claro intento por alcanzar a todas las comunidades del departamento. Este despliegue territorial no es menor: reconoce las distancias geográficas y las particularidades de una zona donde acceder a estudios superiores históricamente implicó migrar hacia centros urbanos más grandes, con los costos económicos y sociales que ello conlleva.

Entre las nuevas opciones académicas se destacan la Tecnicatura Universitaria en Enfermería, Sommelier, Gastronomía, Exploración y Explotación Minera, Turismo, Higiene y Seguridad, además de diplomaturas en Educación, Turismo Científico e Historia de San Juan. A estas propuestas se suman nuevas alternativas vinculadas a la industria alimentaria y la operación de maquinaria pesada, todas orientadas a potenciar sectores estratégicos para el desarrollo regional.

Un aspecto especialmente innovador es la modalidad híbrida elegida para el dictado de las carreras. Este modelo combina instancias presenciales con actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas, permitiendo mayor flexibilidad y optimización de recursos. La presencialidad se reserva para prácticas e interacción directa, mientras que las plataformas digitales facilitan el acceso a contenidos teóricos, adaptándose a las realidades laborales y familiares de muchos estudiantes.

Este esquema educativo no solo moderniza la enseñanza, sino que democratiza el acceso al conocimiento. En departamentos alejados de los grandes centros urbanos, la tecnología se convierte en una herramienta de equidad, reduciendo brechas históricas y ampliando posibilidades.

La expansión universitaria en Calingasta debe entenderse, además, como una política estratégica de desarrollo. La formación de recursos humanos en minería, turismo, salud y servicios genera condiciones para que el crecimiento económico se sostenga con profesionales locales capacitados, evitando la dependencia exclusiva de mano de obra externa.

El desafío ahora será garantizar continuidad, infraestructura adecuada y acompañamiento institucional para consolidar estas propuestas en el tiempo. Si ello se logra, Calingasta no solo ampliará su oferta educativa, estará construyendo las bases de un futuro más inclusivo, competitivo y sostenible para toda la región.