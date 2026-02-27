San Martin en Chile

José de San Martín fue fundamental para la independencia de Chile , liderando el Ejército de los Andes en el cruce de la cordillera en 1817 para liberar el territorio del dominio español. Junto a Bernardo O'Higgins, aseguró victorias decisivas como Chacabuco y Maipú (1818), consolidando la soberanía chilena antes de avanzar hacia el Perú.

Las fuerzas de Las Heras, O'Higgins y Soler se reunieron el 8 de febrero en el campamento de Curimón. Ante las noticias del avance del jefe realista, coronel Rafael Maroto, hacia las casas de Chacabuco, San Martín ordenó el avance. El 12 de febrero se libró la batalla de Chacabuco, en la que el Ejército de Los Andes obtuvo la victoria sobre los realistas, que sufrieron 500 muertos y 600 prisioneros, mientras que los patriotas tuvieron solo 12 bajas.

El 18 de febrero se convocó a un cabildo abierto que propuso a San Martín como director supremo de la naciente república, pero este rechazó el ofrecimiento para evitar sospechas sobre un posible avasallamiento de la Provincias Unidas del Río de la Plata sobre la autonomía de Chile. Dos días después el Cabildo nombró a O'Higgins como director supremo, designación que San Martín avaló. Luego, San Martín ordenó a Las Heras que persiguiera a los realistas hasta Concepción, pero este no pudo impedir que se atrincheraran en Talcahuano. O'Higgins intentó capturar esa fortaleza, pero fue completamente vencido.

Aprovechó esa posición el virrey del Perú y envió refuerzos para los realistas, al mando del exgobernador Mariano Osorio. Mientras tanto, San Martín viajó a Buenos Aires, a pedir más colaboración a Pueyrredón, que debería también formar una escuadra. A su regreso ordenó a sus hombres replegarse hacia el norte y reunió unos 8000 hombres en las afueras de Talca. Allí se produjo el 19 de marzo de 1818 la sorpresa de Cancha Rayada, en que el Ejército Unido bajo las órdenes de San Martín fue derrotado cuando realizaba una maniobra nocturna para evitar un inminente ataque. En la oscuridad se generó una gran confusión, y los españoles perdieron 300 hombres, pero quedaron dueños del campo y capturaron el parque, fusiles y cañones, levantando mucho la moral de sus tropas. Los patriotas tuvieron 120 bajas, pero la división a cargo de Las Heras emprendió una retirada ordenada sustrayéndose a la lucha, con lo que pudo iniciar la reorganización de los restos del Ejército Unido.

La desmoralización hizo efecto en Santiago, y muchos patriotas escribieron a Osorio pidiendo clemencia, mientras otros huían a las Provincias Unidas. Pero San Martín no se dio por vencido: en quince días puso a su ejército en condiciones de luchar nuevamente y esperó a Osorio en los llanos del río Maipo.

El 5 de abril se produjo la batalla de Maipú, en que fuerzas patriotas obtuvieron una completa victoria. El adversario dejó en el campo de batalla 2000 cadáveres, cerca de 2500 prisioneros, todo su armamento y material de guerra. El brigadier O'Higgins, herido en Cancha Rayada, no participó de la batalla; pero se hizo presente una vez finalizada la lucha, montado en su caballo, para abrazar a San Martín y llamarlo "Salvador de Chile".

El escueto parte de la victoria dice: "Acabamos de ganar completamente la acción. Nuestra caballería los persigue hasta concluirlos. La patria es libre, abril de 1818. San Martín".

El Gobierno de Chile premió a San Martín con una vajilla de plata y 6000 pesos, pero rechazó ambos regalos diciendo: "No estamos en tiempos para tanto lujo".

Sin embargo, San Martín tuvo opositores locales, como los hermanos Carrera, líderes de un sector opositor a O'Higgins, que diferían de San Martín y O'Higgins. Juan José y Luis Carrera fueron arrestados en Mendoza, y José Miguel huyó a la Banda Oriental. Poco antes de conocerse el resultado de la batalla de Maipú, Juan José y Luis Carrera fueron fusilados en Mendoza por orden del gobernador Toribio de Luzuriaga, a instancias de Bernardo de Monteagudo, que poco después volvió a Chile.

El 20 de septiembre de 1821 se produce el nombramiento del General José de San Martín como Capitán General del Ejército de Chile. El Director Supremo de Chile, General Bernardo O'Higgins, lo honra con esa jerarquía. Como comandante en Jefe del Ejército de Chile.

El camino hacia Lima por mar estaba abierto, pero era necesario crear una flota que no existía. Con algunos barcos capturados al enemigo y otros comprados a los Estados Unidos e Inglaterra se creó la marina chilena que estuvo al mando de los almirantes Blanco Encalada y luego del inglés, lord Cochrane.

Dato anexo, Manuel Blanco Encalada (Buenos Aires, 21 de abril de 1790 - Santiago, 5 de septiembre de 1876). Militar y político. Presidente de la República entre el 9 de julio de 1826 y el 9 de septiembre de 1826. Senador entre 1849 y 1858 y diputado entre 1843 y 1846. Aunque sólo estuvo en la presidencia de Chile durante dos meses en 1826, pasó a la historia por ser el primer gobernante en tener el título de Presidente de Chile, siendo argentino.

Los pueblos chilenos y argentinos han nacido juntos, aunque una cordillera los divida, se han beneficiado mutuamente entre países hermanos siempre. Siendo San Martin un jugador clave en la historia chilena, la educación en Chile debería rever estos hitos históricos. Viceversa el rol que tuvo O'Higgins para Chile para tratarlo en la educación en Argentina. Como en antaño los dos próceres se vieron así mismo amigos y hermanos.