El Museo del Cine sigue esperando apoyo

Han pasado varios años desde que se conociera la compleja preparación del futuro Museo del Cine, iniciativa de impacto en San Juan y de proyección nacional, pero aún no se cuenta con un lugar adecuado para su instalación.

Son más de 8 mil horas de material audiovisual que esperan ser convertidas en digital para que puedan descubrirlas los sanjuaninos e interesados del resto del país. Se trata de uno de los archivos fílmicos más importantes y demostrativos de la cinematografía y de la vida diaria de los sanjuaninos de gran parte del siglo XX.

Su creador y propietario es el cinéfilo y productor de cine Carlos Cerimedo Mazzara, autor intelectual de la Ley 7415, de Promoción Cinematográfica aprobada en 2003. Realizador y conductor de varios programas en radio y televisión sobre la difusión del cine argentino, asiste anualmente al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y está vinculado a actores y directores de cine del país, con quienes incluso ha participado en la producción de películas, trabajos audiovisuales y acontecimientos de promoción y difusión del Séptimo Arte.

Ha dedicado buena parte de su vida a estas actividades y por ello recibió reconocimientos especiales en varias oportunidades. Su proyecto de crear un museo que pueda reunir miles de películas e imágenes periodísticas, entrevistas, coberturas especiales y archivos fílmicos sobre el devenir sanjuanino del siglo pasado y lo que va del XXI, que fue adquiriendo con los años y en algunos casos cedidos a él por familias sanjuaninas y coleccionistas, es de tal valor que no sería fácil cuantificar, sobre todo por lo que significa el trabajo de recolección, preservación, investigación y difusión de tan valioso material fílmico.

Por dar algún ejemplo, se cuenta con la película del rescate de la Momia del Cerro del Toro, momento histórico en que DIARIO DE CUYO fue protagonista de la expedición junto a estudiosos y especialistas de la arqueología. También posee una película del año 1934 que contiene imágenes y sonido de la visita a San Juan del entonces presidente de la Nación, Agustín P. Justo; otro vídeo con interiores y fachada de la antigua Casa de Gobierno destruida en 1944, así como el único material fílmico en colores de la Ciudad tras el sismo del 15 de enero.

Por otra parte, a nadie escapa que la historia del Cine, una expresión trascendente para la cultura de la Humanidad, fue evolucionando, los materiales cambiando y, naturalmente, los equipos de grabación, producción y posproducción también, en medio de una asombrosa revolución tecnológica que pasa, en principio, del cine de 35 mm a una digitalización que, en el caso de este Museo, está avanzado, pero resta un arduo trabajo de mucho tiempo y personal especializado.

Precisamente, a todo el material que conforma este patrimonio, se agregan numerosas cámaras, proyectores, moviolas y demás elementos de la técnica cinematográfica y audiovisual. El objetivo del Museo es muy amplio, ya que se pondrá el archivo a disposición de estudiosos de varias disciplinas de las Artes, Humanidades en general y Sociales, así como para cinéfilos, y público en general local y del resto del país, se proyectarán películas y material fílmico sobre momentos puntuales de la historia de San Juan de los últimos 100 años, además de promover otras actividades de manera permanente desde su Cineteca, como ciclos, muestras cinematográficas, exposiciones temáticas, exhibiciones de los citados antiguos aparatos de registro y reproducción de imágenes fílmicas, afiches y carteles originales de las películas más emblemáticas del cine nacional e internacional.

Pero para conservar esa valiosa y dilatada memoria se requiere del aporte privado y estatal a fin de poder contar con un lugar adecuado para su puesta en marcha en nuestra Ciudad, y trasladar allí este monumental patrimonio cinematográfico e informativo-audiovisual, para su catalogación definitiva. Que llegue pronto ese apoyo. Con este Museo abierto, San Juan dará un paso de gigantes en Cultura.