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Por Dr. Armando D. Rosales - Médico Cardiólogo

El 17 de mayo de cada año se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Este año corresponde a la 21° celebración, que comenzó a partir del 2005.. El lema de este año 2026 es: "Controlando la hipertensión juntos". En esta fecha se promueve una mayor concientización sobre la presión arterial alta, y la precisión en su medición, especialmente en zonas o países de ingresos bajos y/o medios, como por ejemplo Latinoamérica. En Argentina la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y fundamentalmente sociedades científicas afines trabajan en forma conjunta en la prevención, concientización, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial, la cual constituye el principal factor de riesgo crónico para padecer enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales.

En nuestro país, constituye un grave problema de salud, siendo su incidencia muy frecuente en la población, independientemente del sexo. La prevalencia en la población argentina mayor de 18 años es del 34.6 % (4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2019), y según RENATA 2 (Registro Nacional de Hipertensión Arterial – 2017), es de 36.3 %, constituyéndose como el principal factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades cardiocerebrovasculares y renales como el infarto de miocardio, la enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, el ataque cerebral o ACV, la insuficiencia renal crónica, entre otras. Sin embargo esta prevalencia de la HTA, ha aumentado en el último lustro, alcanzando en la actualidad prácticamente el 40% de la población adulta. Así mismo la prevalencia de la HTA aumenta exponencialmente con el incremento de la edad, alcanzando a un 70% en los mayores de 65 años. Otro aspecto que preocupa a partir de los registros RENATA es que alrededor del 40% de los hipertensos desconocían su enfermedad; un 6 % la conocían pero no recibían tratamiento alguno, y si bien un 55,5% de los hipertensos diagnosticados estaban tratados, sólo un cuarto de los mismos (25%) estaban controlados, estando mejor controladas las mujeres respecto a los hombres.

La HTA afecta alrededor del 38–40% de la población adulta de la Argentina. Sólo un 25 % de los hipertensos diagnosticados se encuentran controlados. La HTA afecta alrededor del 38–40% de la población adulta de la Argentina. Sólo un 25 % de los hipertensos diagnosticados se encuentran controlados.

El valor diagnóstico para definir a una persona como hipertensa es de 140/90 mmHg o más. En este último año y a partir de las nuevas guías 2025 de la AHA (Asociación Norteamericana del Corazón) y ACC (Colegio Americano de Cardiología), las sociedades científica nacionales SAHA, SAC y FAC han propuesto un nuevo consenso o recomendación de objetivo terapéutico en 130 mmHg para la presión arterial máxima o sistólica y de 80 mmHg para la mínima o diastólica. En definitiva el valor recomendado debe ser de 130/80 y mantenerse por debajo de 140/90 mmHg.