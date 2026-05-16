La inflación cede y abre una esperanza de mejora para la economía argentina

La última medición del Índice de Precios al Consumidor difundida por el INDEC trajo consigo un dato que el Gobierno nacional esperaba con ansiedad y que buena parte de la sociedad recibió con moderado alivio. La inflación de abril fue del 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo, marcando así una desaceleración que no sólo rompe con una tendencia alcista sostenida durante los últimos diez meses, sino que además se convierte en un elemento central para el discurso económico oficial.

El dato no es menor. La inflación acumulada en lo que va de 2026 alcanzó el 12,3%, mientras que la interanual se ubicó en 32,4%, números que todavía reflejan una economía golpeada por años de desequilibrios, pero que también muestran una reducción significativa respecto de los niveles extremos que supo atravesar el país. Para el Gobierno, esta baja representa la validación de una estrategia basada en el ajuste fiscal, la disciplina monetaria y el control de las variables cambiarias.

Tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el Banco Central de la República Argentina habían anticipado esta desaceleración. Según explicaron, la reversión de factores estacionales, sumada a una menor presión sobre el dólar y las negociaciones salariales, permitió aliviar la dinámica inflacionaria. Incluso los indicadores privados y el IPC de la Ciudad de Buenos Aires ya venían mostrando señales similares, al registrar un incremento de 2,5% durante abril.

La expectativa oficial es clara: consolidar el proceso de desinflación como el principal logro económico de la actual administración. No casualmente, Caputo aseguró que 'a partir de junio se vienen los mejores meses para la economía", una frase que busca transmitir confianza en un escenario todavía complejo. El Gobierno sabe que necesita sostener esta tendencia para fortalecer su posición política de cara al próximo año electoral y demostrar que el esfuerzo realizado comienza a dar resultados concretos.

Sin embargo, la desaceleración inflacionaria por sí sola no alcanza para resolver los problemas estructurales de la economía argentina. La caída del poder adquisitivo, el retroceso del consumo y las dificultades que atraviesan numerosos sectores productivos siguen siendo una realidad palpable. Muchas familias continúan ajustando gastos esenciales y observan con cautela cualquier dato económico positivo, porque aún no perciben una mejora directa en su vida cotidiana.