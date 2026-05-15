La EPET Nº4, más que una obra pública, una inversión educativa que mira al futuro

La construcción del nuevo edificio de la EPET Nº4 representa mucho más que una obra pública de gran magnitud. Se trata de una inversión estratégica que apunta directamente al futuro de San Juan, al fortalecimiento de la educación técnica y a la formación de generaciones de jóvenes que tendrán un papel decisivo en el desarrollo productivo de la provincia. Después de más de 45 años de espera, la comunidad educativa comienza finalmente a ver concretado un anhelo histórico que beneficiará no solo a los actuales alumnos, sino también a miles de estudiantes de las próximas décadas.

Con una matrícula cercana a los 800 alumnos, esta institución necesitaba desde hace tiempo una infraestructura acorde a las exigencias de la enseñanza técnica moderna. Durante años, estudiantes y docentes debieron adaptarse a limitaciones edilicias que dificultaban el desarrollo pleno de las actividades académicas y prácticas. Por eso, el avance del 72% que ya presenta la obra es una noticia alentadora y una demostración de que cuando existen planificación y decisión política, es posible concretar proyectos que transforman realidades.

El nuevo establecimiento ha sido concebido como un complejo educativo integral. La construcción contempla espacios destinados al nivel secundario técnico, nivel superior y formación profesional, incorporando talleres, laboratorios, aulas, áreas de gobierno, salas especiales, espacios para docentes, SUM, cocina, depósitos y playón polideportivo. A ello se suman áreas verdes y una plaza seca que permitirán mejorar la convivencia y brindar un entorno más adecuado para la vida escolar.

No se trata solamente de levantar paredes o ampliar metros cuadrados. La importancia de esta obra radica en que permitirá ordenar el funcionamiento diario de la institución y optimizar el proceso educativo. La enseñanza técnica requiere condiciones específicas: equipamiento, seguridad, espacios amplios y ambientes preparados para el trabajo práctico. Formar técnicos en condiciones precarias implica limitar oportunidades y debilitar la preparación de quienes mañana deberán insertarse en sectores productivos estratégicos.

San Juan necesita profesionales capacitados para responder a los desafíos de una economía cada vez más vinculada a la industria, la minería, la energía, la tecnología y los servicios especializados. En ese contexto, fortalecer la educación técnica es apostar al crecimiento genuino y sostenible de la provincia. Cada alumno que accede a una formación de calidad amplía sus posibilidades de empleo, desarrollo personal y movilidad social.