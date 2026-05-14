Un golpe oportuno y necesario contra las picadas ilegales de motos

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La desarticulación de talleres clandestinos en Caucete vinculados a la preparación de motocicletas para picadas ilegales representa una de las acciones más importantes de los últimos meses en materia de seguridad y control urbano. El operativo llevado adelante por personal de la Comisaría 9na de Caucete no solo permitió secuestrar 20 motocicletas, motores y caños de escape adulterados, sino también avanzar sobre el verdadero núcleo de una problemática que venía creciendo de manera alarmante en distintos departamentos de la provincia.

Durante mucho tiempo, las picadas clandestinas fueron vistas por algunos sectores como simples actos de imprudencia juvenil o demostraciones temerarias de velocidad. Sin embargo, la realidad demuestra que se trata de una actividad ilegal organizada, peligrosa y profundamente nociva para la convivencia social. Las carreras callejeras generan riesgos constantes para quienes participan en ellas, para automovilistas y peatones ocasionales, y para vecinos que padecen noches enteras de ruidos insoportables y situaciones de inseguridad.

Los allanamientos realizados en barrios como Conjunto 4, Conjunto 5, Las Viñas, Felipe Cobas, Loteo Esperanza y Pie de Palo permitieron detectar domicilios utilizados como talleres informales donde se modificaban motocicletas destinadas a competencias ilegales. Allí se alteraban motores, escapes y estructuras mecánicas para aumentar velocidad y potencia, muchas veces sin ningún tipo de control técnico ni medidas mínimas de seguridad. Más grave aún resulta el hallazgo de elementos con numeración adulterada, situación que abre sospechas sobre la procedencia de algunas piezas y posibles conexiones con otros delitos.

El operativo policial adquiere mayor relevancia porque ataca el problema desde su origen. No alcanza únicamente con dispersar motociclistas o secuestrar vehículos durante una picada. La clave está en impedir que existan espacios clandestinos donde se preparen motos para actividades ilegales. En ese sentido, haber identificado y desarticulado estos talleres constituye una medida ejemplar que debe continuar y profundizarse en toda la provincia.

La situación no es exclusiva de Caucete. Departamentos como Rawson, Pocito y Chimbas también han registrado durante meses una intensa actividad vinculada a carreras clandestinas y motocicletas modificadas ilegalmente. Por ello, resulta indispensable mantener controles permanentes, ampliar las investigaciones y fortalecer la presencia policial en zonas donde estas prácticas se han vuelto frecuentes.