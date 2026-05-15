Fiesta a San Isidro Labrador

El 15 de mayo, según el santoral católico, es la festividad en honor a San Isidro Labrador, pero la fiesta y procesión se realiza el domingo siguiente.

En San Juan hay cantidad de capillas u oratorios consagrados a este santo español, quizá el más representativo sea el situado en del departamento San Martín, históricamente el patrono del departamento, como así también el emplazado en Jáchal.

Una característica es que el culto a San Isidro en San Juan no posee parroquia, brotando su piedad a través de los laicos. Entre la cantidad de capillas y cultos familiares que hay, existe una, que si bien es mendocina, comparte su espacio geográfico con tierra local. Es la festividad que se le tributa al patrono de los agricultores en un agreste paraje llamado "Algarrobo Grande". Este se encuentra situado casi en el ángulo noroeste de la provincia de Mendoza -departamento Lavalle-, sobre él límite con San Juan. El sitio debe su nombre a un frondoso algarrobo que antiguamente se utilizaba como posta, y también para orientar a los caminantes de la zona. El lugar está emplazado a unos quinientos metros de la Ruta 40.

En tiempos pasados, el lugar se caracterizaba por las ciénagas -vestigios del antiguo complejo lagunero- que menguaron el rigor del desierto, permitiendo la existencia de amplios sembradíos y la explotación puestera de ganado caprino y vacuno. Estos labriegos vivieron épocas de bonanza económica, llegando a construir grandes graneros para almacenar el trigo y otros frutos de la tierra. Por esta razón, los lugareños edificaron una capilla, entronizando como patrono a San Isidro Labrador. Los pobladores, ante la dureza de la desertización, emigraron hacia zonas más benignas, como San Carlos o Media Agua, pero no olvidaron la piedad a su "santito".

En San Juan hay cantidad de capillas u oratorios consagrados a este santo español, quizá el más representativo sea el situado en del departamento San Martín, históricamente el patrono del departamento, como así también el emplazado en Jáchal. En San Juan hay cantidad de capillas u oratorios consagrados a este santo español, quizá el más representativo sea el situado en del departamento San Martín, históricamente el patrono del departamento, como así también el emplazado en Jáchal.

De ese tiempo data el origen de la rústica capilla que aún subsiste, congregando a cuantiosos creyentes, entre ellos los descendientes de aquellos antiguos moradores. Años atrás don Arturo Mayorga -entonces encargado del templo-, emocionado por los recuerdos, nos relató que fue un ascendiente suyo, Tadeo Mayorga, el dueño de estas tierras y albañil de la conocida capilla. Además, nos refirió algo específico, adornado con una expresión muy paisana: "A la sombra de ese antiguo algarrobo 'siestaba' la Martina Chapanay".

Actualmente la fiesta reviste de características especiales. Por un lado tiene una ceremonia determinada desde lo formal, y además ciertas características típicas, como el emplazamiento de los llamados "bodegones" donde se instalan numerosos puestos de venta.

Como dijimos, lo particular en esta celebración, es que mientras la capilla se sitúa en territorio mendocino, el "desplayado" con los mencionados "bodegones", se ubican en espacio sanjuanino -departamento Sarmiento- separados por el tenue arroyo Tunumaya.

La celebración en "Algarrobo Grande", llevada a cabo en un entorno agreste y desértico, donde se realza la capilla con su "santo protector"; continúa convocando a sus fieles devotos o peregrinos que año tras año regresan, en busca de nuevas perspectivas y consuelo, llevando como ofrenda una muestra de lo que ellos consideran sagrado: los frutos de su tierra y además es una forma de reencontrarse con su historia.