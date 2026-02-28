Una apuesta al futuro, con inteligencia artificial y educación financiera como pilares de la escuela

La decisión del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan de integrar inteligencia artificial (IA) y educación financiera en las escuelas representa una de las transformaciones pedagógicas más ambiciosas de los últimos años. A través del Plan de Alfabetización 2026 y del programa Cuentas Claras, la provincia avanza hacia un modelo educativo que busca superar la enseñanza tradicional y formar ciudadanos capaces de desenvolverse en una realidad atravesada por la tecnología y la economía del conocimiento.

El lanzamiento de herramientas como la plataforma Eduge marca un paso innovador. Este sistema, basado en inteligencia artificial y del cual San Juan es pionera en su implementación, permite optimizar la gestión escolar mediante el monitoreo de asistencia, el seguimiento del rendimiento académico y la organización institucional. Pero su verdadero valor radica en cómo la tecnología se integra al proceso educativo, generando información útil para mejorar decisiones pedagógicas.

La capacitación docente constituye otro eje central. Programas como "AI está la cuestión" promueven la incorporación de la IA en el aula, facilitando la creación de materiales didácticos y nuevas estrategias de enseñanza. A ello se suma EsencIA, iniciativa que ofrece cursos gratuitos para mayores de 16 años sobre fundamentos de inteligencia artificial, prompt engineering y uso ético de estas herramientas, con una clara orientación hacia el desarrollo profesional y personal.

En paralelo, la educación financiera encuentra un canal concreto mediante el programa Cuentas Claras, que introduce contenidos vinculados a la administración del dinero, planificación económica y toma de decisiones responsables. La capacitación in situ permite que los docentes enseñen habilidades prácticas que históricamente estuvieron ausentes del sistema educativo formal. En un país como Argentina, donde la economía influye directamente en la vida cotidiana, esta formación resulta esencial para fortalecer la autonomía de las nuevas generaciones.

Estas iniciativas cuentan con un respaldo político y presupuestario significativo. El Gobierno de San Juan destinó para 2026 cerca de 900 mil millones de pesos al área educativa y cultural, reflejando la decisión de reforzar capacidades clave mediante tecnología e inclusión financiera. La medida continúa y amplía el Plan Comprendo y Aprendo, orientado a fortalecer lectura y escritura, con formación docente permanente, monitoreo de avances y participación familiar.

El plan prevé además su expansión hacia Educación Especial y de Adultos, incorporando recursos accesibles y materiales específicos, lo que posicionará a San Juan entre las provincias pioneras en alfabetización inclusiva. La integración de competencias del siglo XXI -IA, educación financiera, enfoque STEAM, educación ambiental, artística y física- busca un desarrollo integral que combine habilidades cognitivas y socioemocionales.

En este contexto, herramientas como la Muestra de Fluidez Lectora y el acompañamiento a estudiantes con trayectorias frágiles seguirán siendo claves para evitar la deserción y fortalecer proyectos de vida. La apuesta es clara, una escuela que no solo enseñe contenidos, sino que prepare verdaderamente para el futuro.