Programa de Formación en Danza 2026: el Teatro del Bicentenario ya tiene su seleccionado

El Teatro del Bicentenario concluyó el proceso de audiciones para el Programa de Danza 2026. Tras las evaluaciones realizadas, se seleccionaron 35 bailarines que formarán parte de esta instancia de capacitación técnica y artística durante el presente ciclo, que es de carácter gratuito y anual.
La convocatoria contó con la participación de 77 aspirantes, de los cuales 19 fueron elegidos para el Nivel Profesional y 16 para el Nivel Preprofesional.
Esta distinción de niveles es la principal novedad de la edición actual del Programa de Formación en Danza, permitiendo una especialización técnica diferenciada según el grado de instrucción de los alumnos. De esta manera, comunicaron desde el teatro, se busca optimizar el rendimiento de los asistentes y brindar un seguimiento más estrecho de sus carreras.
Programa de Formación 2026: Los elegidos
Nivel Profesional
Amparo Carrizo, Braian Cesped, Facundo Vera, Gema Bueno, Guadalupe Calvo, Juan Ignacio López Becerra, Juliana Ribeyrolles, Luciano Castro, Maitena López Vigano, María del Valle Montes, María Guillermina Ponce, Mariana Cara, Martina Campos, Milagros Riveros, Paulina Riveros, Ramiro Carbajal, Santiago Centeno, Sofía Jofré y Edgardo Emanuel Almaras.
Nivel Preprofesional
Agostina Heredia, Agustín Arriba, Ana Paula Camporro, Ángeles Carbajo, Cecilia Amado Molli, Florencia Cáceres, Guillermina Pelleriti, Luna Quinteros, Lucía Álvarez, Luján Gómez, María del Rosario Cirerol Salvo, Martina Eugenia Gómez Riquelme, Martina Gelvez, Morena Álvarez, Nerea González, Yanella Cortínez.
Equipo docente
El programa está bajo la dirección de la bailarina Victoria Balanza, quien encabeza un equipo interdisciplinario orientado a la formación integral. Según informaron desde el Teatro del Bicentenario, dirigido por Silvana Moreno y dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, este año se amplió el staff de maestros.
El cuerpo docente quedó conformado de la siguiente manera: Cecilia Ramos en Danza clásica y taller de Nutrición; Julia De Nardi en Danza contemporánea y Emilia Pugliese en Preparación física y taller de kinesiología y cuidado físico.