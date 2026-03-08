Mujeres que lideran y son inspiración en San Juan

Es médica, desde 1999, especialista en terapia Intensiva. Se desempeña como terapista desde 2005. Ha sido jefa de la Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga desde 2017 al 2023 hasta que la trasladaron al Hospital Rawson para organizar la primera Unidad de Procuración de órganos y tejidos de la provincia. Desde 2023 es Procuradora de órganos y tejidos de INCUCAI .

Su aporte en el área de la salud a la provincia de San Juan es importantísimo. Durante su jefatura en el Hospital Marcial Quiroga se realizó el pase de la antigua terapia intensiva a las nuevas instalaciones, la cual se concretó gracias al aporte de su trabajo. También durante esa jefatura enfrentó pandemia, el covid y esa terapia de Marcial Quiroga fue, junto a la terapia del Hospital Rawson las únicas que atendieron pacientes críticos de covid.

Formó parte del Comité Provincial de Emergencias = COE. Durante epidemia de covid formó también parte del comité nacional de Emergencias de la Sociedad Argentina de terapia, ese grupo de especialistas que asesoraba a las instituciones que no tenían terapistas en sus equipos. Desde 2023 forma el equipo de la Unidad de procuración del Hospital Rawson.

La unidad de procuración del Hospital Rawson se destaca desde su comienzo por el aumento significativo de donantes. Somos generadores de que la provincia se encuentre en lista cero de pacientes que necesiten trasplante de corneas, esa situación sanitaria la han mantenido desde mayo de 2024.

En 2024 y 2025 han sido reconocidos por INCUCAI como uno de los hospitales con mayor actividad de donación. En 2024 alcanzamos el lugar 12 a nivel nacional y en 2025 el segundo lugar. También en 2025 fueron reconocidos en INCUCAI como el Hospital con mayor cantidad de donantes a nivel nacional . Puesto que históricamente tenía un hospital de la provincia de Misiones. Los reconocimientos los entregó el Ministerio de Salud de la Nación en las 2 oportunidades al Ministro de Salud de la Provincia y al director del hospital.

Me siento muy orgullosa de eso. “Porque más allá de las estadísticas, que son sólo números, entiendo que sirven para "demostrar" objetivamente el trabajo que desempeñamos. Esto significa haber podido ayudar a salvar muchas vidas, es muy importante en cantidad, la lista de espera de personas que necesitan trasplante y la comunidad sólo de vez en cuando se entera de alguien que necesita trasplante. Por tanto, la ayuda se realiza a personas que no conocemos y que se encuentran en situaciones críticas, pasando momentos de angustia y desesperación, personas que esperan que la comunidad los ayude y que mi equipo y yo hagamos lo mejor. Eso, es lo que en un 100% de las veces guío mi proceder. La gente que, en silencio, necesita y espera de mí. Eso es un montón y una inmensa responsabilidad. Este año soy la elegida por INCUCAI para capacitar a los profesionales médicos y enfermeros de distintas instituciones públicas y privadas de la provincia, en procuración”.

Silvana Moreno

2

“La suma de voluntades es clave para inspirar y transformar”.

Silvana, es Magíster en Arte, Magíster en Recursos Humanos, profesora de danza y coreógrafa. Su formación combina creación y gestión, algo que considera indispensable para conducir una institución cultural compleja como es el Teatro del Bicentenario. El arte necesita sensibilidad, pero también sistema, planificación y evaluación. Se incorpora al Teatro en 2016 como Directora Artística y de Formación, justo el año en que el teatro abrió sus puertas. En 2020 asumió la Dirección General y Artística. Esto significó un momento clave para ella: adaptar y ordenar procesos, sostener estándares y consolidar un modelo de producción propia que hoy define nuestra identidad.

Silvana expresa: “Dirigir una institución pública implica equilibrar autonomía artística con responsabilidad institucional. La programación no puede responder únicamente a la coyuntura; debe sostener una visión de largo plazo. También implica tomar decisiones organizacionales complejas. Muchas veces la conducción es árida, especialmente cuando se trata de ordenar procesos o sostener criterios. Pero esa responsabilidad forma parte del compromiso con el proyecto colectivo”

El Modelo de gestión: “Defiendo un teatro productor y formador, conjugado con un teatro anfitrión, un espacio que genera obras, profesionaliza equipos y crea mercado cultural. La excelencia, para mí, no es un concepto aspiracional. Trabajamos con indicadores, medición de impacto y un sistema de gestión certificado en calidad. Aún tenemos desafíos, como profundizar la investigación de públicos, promover el acceso de todas las personas y la fidelización, pero el camino está trazado”.

Mujeres y liderazgo: “El liderazgo requiere preparación, coherencia y capacidad de sostener decisiones. Aprendí que construir sistema es más importante que ejercer autoridad personal. Y, que asumir la responsabilidad final es parte del rol.

Logros obtenidos desde que trabajas en el Teatro: “La validación provincial, nacional e internacional como centro de arte de excelencia. La solidez alcanzada como teatro productor- teatro fábrica. La accesibilidad e integración lograda con los Programas para Niñez y Adolescencia. La consolidación del Teatro del Bicentenario como una usina transformadora a partir de la formación y creación”. Legado en construcción: “Más que una programación puntual, mi objetivo es que el modelo de producción y formación quede institucionalizado. Que el teatro pueda sostenerse como generador de capacidades artísticas y técnicas más allá de las personas que lo dirijan. Estoy convencida de que el verdadero impacto de una gestión cultural no es el evento inmediato, sino la estructura que deja instalada”.

Romina López Cuenca

3

“El verdadero éxito no se mide en cifras, sino en crecimiento personal. Poder mantener los equipos motivados, es uno de los mayores desafíos emocionales”

Es psicóloga, escritora, conferencista y mentora de líderes con 20 años de trayectoria. Romina nos cuenta: “Cada mujer debe encontrar su propia luz, su talento y su propósito para liderar su propia vida”.

La transformación y desarrollo empieza adentro. “Debes desarrollar tu valor, aportar y entregar para crecer. Los grandes líderes movilizan emocionalmente a la gente, inspiran a otros a sumarse en ideas, a veces poco demostradas científicamente”.

El liderazgo es una movilización. “Predominantemente emocional, tocan los corazones de la gente, es una conexión emocional con los seguidores. El líder debe tener la habilidad comunicacional de poder trasmitir un sueño, una visión.

Un líder sin conexión emocional y sin seguidores, “solo es un gerente, solo hace gestión, pero no lidera. El liderazgo es emocional, la gestión es racional. Tener esa habilidad emocional para conectar e inspirar a la gente, especialmente a nuevas generaciones, ese es un verdadero desafío.

Con la experiencia aprendí, “la gran paradoja que existe en el mundo organizacional: se contrata a los gerentes por su pericia y experiencia técnica, pero se los despide por la falta de inteligencia emocional”

Escribió varios libros en 2018: El Rol del líder 2021: Ojos que brillan. Selección de personal. 2025: Liderar con Luz propia.

Mi propósito es con mis conferencias y libros, “inspirar a otras mujeres para que lideren su propia vida, que sean fuertes y autónomas, que encuentren su propio valor y propósito para la vida”.

Mi mayor logro ha sido poder ser voz para otros, y cada vez que una persona o ex alumna me ve en la calle y me dice: “gracias por tus palabras, sos inspiración, gracias a vos me animé a emprender, o me animé a dar una charla, o me sentí más segura de mí misma. Por lo tanto dejar huella en algunas personas, poder ser semilla que florece en otros, es fundamental en mi vida profesional y humana”.

El próximo 13 de marzo se llevará a cabo un Seminario de desarrollo personal: “Liderar con luz propia”. El lugar es el auditorio Emar Acosta. Para información 264 - 5028294 o por Instagram @rominalopezcuenca

Viviana López Puerta

4

“Cuando se lidera con propósito y convicción, aunque los espacios no hayan sido pensados para nosotras, más que una barrera es una oportunidad”.

Es Contadora Publica Nacional, con Maestría en Planificación Financiera y Estratégica y Diplomatura en Gestión Pública. Hace 5 años que fue elegida por la Asamblea de Socios de la Empresa de Transportes Albardón SRL, en el cargo de Gerente General y representar a la empresa. Una enorme responsabilidad de ocupar un cargo que durante años fue pensado para varones. Su rol es de Gerente General, dentro de una estructura de otras gerencias y más de 260 personas entre choferes, mecánicos, talleristas, diagramadores y administrativos. La misión de la empresa es de cumplir con una política pública de prestar el servicio de transporte urbano e interurbano dentro de la Red Tulum en más de 6 departamentos.

Viviana trabaja desde muy chica, desde que empezó la universidad, en estudios contables. Algunos de sus trabajos fueron: Anses, en 4 Municipios como Contadora, Directora de Hacienda, y Secretaria de Hacienda durante 10 años, y luego como Gerente de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación en San Juan, hasta su cargo actual en la actividad privada.

“Para mí, este cargo tiene un significado profundo; durante 17 años viaje en los colectivos de la empresa, para cumplir mi sueño de ser profesional. Hoy me toca liderar con el corazón puesto en la gerencia de esa misma empresa. No es solo un cargo. Es una devolución. Es identidad. Es responsabilidad. Es el momento de unir mi experiencia, compromiso y propósito. Porque liderar también es agradecer”.

“Liderar para mujeres, no solo es ocupar una silla, es cambiar la forma de ejercer autoridad. Es Integrar, es escucha es formar equipos diversos, más humanos y más eficientes. Gerenciar no solo es gestionar recursos materiales y humanos. Es inspirar a personas a construir futuro. Es demostrar que la autoridad puede convivir con la sensibilidad. Que la firmeza puede ser amable. Porque cuando una mujer lidera, transforma equipos, transforma sistemas, cultura, resultados y futuro.

El 8 de marzo, no solo celebramos a la mujer, celebramos la oportunidad de avanzar juntos hacia una sociedad más equitativa y poderosa.