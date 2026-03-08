8 de marzo de 2026 - 09:04

Agenda Cultural de San Juan: un buen menú de espectáculos para celebrar el Día de la Mujer

Música en vivo, ferias y festivales: el 8M ofrece una agenda cargada de arte y comunidad para disfrutar este domingo.

Los Caligaris le pondrán toda su alegría a la Fiesta Ullum y su espejo, uno de los platos fuertes de la Agenda Cultural de San Juan

Los Caligaris le pondrán toda su alegría a la Fiesta Ullum y su espejo, uno de los platos fuertes de la Agenda Cultural de San Juan

Foto:

Este domingo 8 de marzo, la Agenda Cultural de San Juan despliega un abanico de shows y propuestas culturales atravesados por el Día de la Mujer con arte, reflexión y comunidad. Desde temprano, el folclore y el tango acompañarán los almuerzos, mientras que la tarde se teñirá de creatividad con el encuentro "Mujeres Artistas", que incluye conversatorios, muestras y talleres.

Leé además

La nueva edición de las Fallas Valencianas es uno de los destacados de la Agenda Cultural de San Juan

Agenda cultural de San Juan: una cartelera para disfrutar desde la tarde hasta entrada la madrugada
La muestra final del Vacacionarte, esta tarde, es parte de la Agenda Cultural de San Juan.

Agenda Cultural de San Juan: una linda cartelera para empezar el fin de semana bien arriba

Las plazas y parques se llenarán de vida con ferias de emprendedores y shows en vivo. Para quienes buscan grandes espectáculos, el Carnaval de la Vendimia y la fiesta "Ullum y su espejo" (con Los Nocheros y Los Caligaris) prometen una jornada inolvidable.

Además, los museos ofrecen entrada gratuita o muestras especiales sobre nuestra historia. La jornada cerrará a puro ritmo con cumbia, cuarteto y la clásica "misa" de Omega.

MÚSICA

Lautaro Ortiz. A las 13:00 h en El Fogón de Chill (Av. Libertador San Martín 1870 oeste)

Nano Rodríguez. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro).

nano
Nano Rodríguez

Nano Rodríguez

Chichón Hernández. A las 13:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club, República del Líbano 1799 o) Reservas: 2644194896

Los Illanes. Folclore. A las 13:00 h en Don Romero (El Timbo, Ruta 20, 710 este)

Inti Huama. A las 13:30 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN 40, Pocito) Der. de show $5000

Triunfadores. Homenaje a Los Iracundos. Desde las 14:00 h en Arte Pan (República del Líbano y España, Rawson)

Calderón Tejada. Tango. A las 14:00 h en El Pórtico (Ancestral Mercado (Av. Libertador 3315 oeste)

8M Canto y rebeldía. Ana Laura Paroldi, Magaláctica, Naara Stone. Desde las 20:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte) Der. de show $6.000

paroldi
Ana Laura Paroldi

Ana Laura Paroldi

Naara Stone & Utopía. A las 20:00 h en el ciclo Escuchame una cosita. Cervecería Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste) Entrada gratuita

Los Parhelios. A las 22:00 h en El Ombú (frente a la plaza principal de Pocito)

Loli y Grego. A las 22:00 h en Il Pilonte (Meglioli 159 sur) Reservas 2645449509

Adriana Miranda. Latinos, cumbia, cuarteto. A las 23:00 h en Casino del Bono Park (Ignacio de la Roza 1946 oeste) Entrada gratis

La misa de Omega. A las 23:30 h, en Ladran Sancho (Av. Libertador San Martín 1545 oeste)

FIESTAS Y FESTIVALES

Carnaval de la vendimia. Feria desde las 16:00 h, conmemoración del Día de la mujer desde las 19:00 h, exhibición estática de comparsas y shows desde las 20. Sorteo para las primeras 50 personas disfrazadas. En Plaza Independencia (9 de julio)

Fiesta Ullum y su espejo. Desde las 21:00 h en el Camping Municipal de Ullum. Actuarán: Sudakas, Cirujas, Romeo Alfaro, Alfredo Villarruel, Lucho Robledo, Ernesto Villavicencio, Ballet Arte Nativo, Aventureros Folk, Ballet Huellas gauchas, Inti Huama, Los Videla, Los Nocheros, Caile, Los Caligaris y Nano Rodríguez.

nocheros
Los Nocheros

Los Nocheros

FERIAS

Santa Feria. Emprendedores, shows en vivo. De 17:30 a 21:30 h en Urquiza entre Belgrano y Brasil. Entrada gratis

Circuito de artesanos y manualistas. Shows de Cande Mallea y Pauli Figueroa. Taller psicosensorial DesperTé. De 18:00 a 22:00 h en Centro Cultural Estación San Martín. Entrada gratis.

Feria de Artesanos y Emprendedores. De 19.00 a 24:00 en Parque de Rivadavia. Entrada gratis.

feria
Feria en el Parque de Rivadavia

Feria en el Parque de Rivadavia

Feria de artesanos y emprendedores. Shows. Desde las 19:00 h en Parque Libertadores de América (Caucete) Gratis

ENCUENTROS

Mujeres artistas – Proyecto Lantana. Exposición “Las Mujeres que me habitan”, de El Grito taller creativo. Conversatorio “Mujeres Artistas”, con Silvina Sombrero, Mirta Romero, Luji Ferrer y El Grito Taller Creativo. Experiencia Creativa: Pintá tu Tote Bag. Merienda con propuesta gastronómica de El Alba. Show en vivo Paula Dupont. Desde las 17:30 h en El Alba - Casa de campo (Sierras Azules, Zonda) Entradas en etickets.com.ar General $13.600. Entrada Experiencia $24.700

EXPOSICIONES Y VISITAS

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

casa sarmiento gil
Muestra El progreso que se cultiva

Muestra El progreso que se cultiva

Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numism

ática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Agenda Cultural de San Juan para hoy incluye la apertura de temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ

Agenda Cultural de San Juan: música y exposiciones para disfrutar a mitad de semana

Últimas funciones en la provincia, el Circo Safari anuncia su despedida de la Agenda Cultural de San Juan

Agenda Cultural de San Juan: Marzo comienza con propuestas para disfrutar fuera de casa

La Camerata San Juan comienza hoy sábado 28 su nueva temporada en el Chalet Cantoni, uno de los destacados de la Agenda Cultural de San Juan

Agenda Cultural de San Juan: Febrero se despide con actividades para todos los gustos

Veranos de nuestra niñez. Hoy es el cierre de esta muestra colectiva en el Centro Cultural Estación San Martín, una de las propuestas de la Agenda Cultural de San Juan

Agenda Cultural de San Juan: un abanico de propuestas para este viernes