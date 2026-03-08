Agenda Cultural de San Juan: un buen menú de espectáculos para celebrar el Día de la Mujer

Este domingo 8 de marzo, la Agenda Cultural de San Juan despliega un abanico de shows y propuestas culturales atravesados por el Día de la Mujer con arte, reflexión y comunidad. Desde temprano, el folclore y el tango acompañarán los almuerzos, mientras que la tarde se teñirá de creatividad con el encuentro "Mujeres Artistas", que incluye conversatorios, muestras y talleres.

Agenda Cultural de San Juan: una linda cartelera para empezar el fin de semana bien arriba

Agenda cultural de San Juan: una cartelera para disfrutar desde la tarde hasta entrada la madrugada

Las plazas y parques se llenarán de vida con ferias de emprendedores y shows en vivo. Para quienes buscan grandes espectáculos , el Carnaval de la Vendimia y la fiesta "Ullum y su espejo" (con Los Nocheros y Los Caligaris ) prometen una jornada inolvidable.

Además, los museos ofrecen entrada gratuita o muestras especiales sobre nuestra historia. La jornada cerrará a puro ritmo con cumbia, cuarteto y la clásica "misa" de Omega.

Lautaro Ortiz. A las 13:00 h en El Fogón de Chill (Av. Libertador San Martín 1870 oeste)

Nano Rodríguez. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro).

nano Nano Rodríguez

Chichón Hernández. A las 13:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club, República del Líbano 1799 o) Reservas: 2644194896

Los Illanes. Folclore. A las 13:00 h en Don Romero (El Timbo, Ruta 20, 710 este)

Inti Huama. A las 13:30 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN 40, Pocito) Der. de show $5000

Triunfadores. Homenaje a Los Iracundos. Desde las 14:00 h en Arte Pan (República del Líbano y España, Rawson)

Calderón Tejada. Tango. A las 14:00 h en El Pórtico (Ancestral Mercado (Av. Libertador 3315 oeste)

8M Canto y rebeldía. Ana Laura Paroldi, Magaláctica, Naara Stone. Desde las 20:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte) Der. de show $6.000

paroldi Ana Laura Paroldi

Naara Stone & Utopía. A las 20:00 h en el ciclo Escuchame una cosita. Cervecería Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste) Entrada gratuita

Los Parhelios. A las 22:00 h en El Ombú (frente a la plaza principal de Pocito)

Loli y Grego. A las 22:00 h en Il Pilonte (Meglioli 159 sur) Reservas 2645449509

Adriana Miranda. Latinos, cumbia, cuarteto. A las 23:00 h en Casino del Bono Park (Ignacio de la Roza 1946 oeste) Entrada gratis

La misa de Omega. A las 23:30 h, en Ladran Sancho (Av. Libertador San Martín 1545 oeste)

FIESTAS Y FESTIVALES

Carnaval de la vendimia. Feria desde las 16:00 h, conmemoración del Día de la mujer desde las 19:00 h, exhibición estática de comparsas y shows desde las 20. Sorteo para las primeras 50 personas disfrazadas. En Plaza Independencia (9 de julio)

Fiesta Ullum y su espejo. Desde las 21:00 h en el Camping Municipal de Ullum. Actuarán: Sudakas, Cirujas, Romeo Alfaro, Alfredo Villarruel, Lucho Robledo, Ernesto Villavicencio, Ballet Arte Nativo, Aventureros Folk, Ballet Huellas gauchas, Inti Huama, Los Videla, Los Nocheros, Caile, Los Caligaris y Nano Rodríguez.

nocheros Los Nocheros

FERIAS

Santa Feria. Emprendedores, shows en vivo. De 17:30 a 21:30 h en Urquiza entre Belgrano y Brasil. Entrada gratis

Circuito de artesanos y manualistas. Shows de Cande Mallea y Pauli Figueroa. Taller psicosensorial DesperTé. De 18:00 a 22:00 h en Centro Cultural Estación San Martín. Entrada gratis.

Feria de Artesanos y Emprendedores. De 19.00 a 24:00 en Parque de Rivadavia. Entrada gratis.

feria Feria en el Parque de Rivadavia

Feria de artesanos y emprendedores. Shows. Desde las 19:00 h en Parque Libertadores de América (Caucete) Gratis

ENCUENTROS

Mujeres artistas – Proyecto Lantana. Exposición “Las Mujeres que me habitan”, de El Grito taller creativo. Conversatorio “Mujeres Artistas”, con Silvina Sombrero, Mirta Romero, Luji Ferrer y El Grito Taller Creativo. Experiencia Creativa: Pintá tu Tote Bag. Merienda con propuesta gastronómica de El Alba. Show en vivo Paula Dupont. Desde las 17:30 h en El Alba - Casa de campo (Sierras Azules, Zonda) Entradas en etickets.com.ar General $13.600. Entrada Experiencia $24.700

EXPOSICIONES Y VISITAS

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

casa sarmiento gil Muestra El progreso que se cultiva

Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numism

ática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840