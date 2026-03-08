Mimos para la mujer para el 8M: tratamientos,masajes y peelings

Tecnología , ciencia y bienestar en el Centro Dermatofuncional, con un enfoque científico, personalizado e integral. Sí, así es la propuesta para que cada mujer encuentre lo que desea. La propuesta combina tecnología de vanguardia, protocolos profesionales y bienestar físico y emocional.

En la búsqueda de mejorar su apariencia y aumentar su confianza, cada vez más mujeres recurren a tratamientos estéticos. Estas intervenciones ofrecen una variedad de opciones para lograr los resultados deseados.

El sistema HIFU es una tecnología de máxima eficiencia y penetración, que consiste en la aplicación de un haz de ultrasonido de alta frecuencia y alta energía. Esto genera una re-estructuración de las fibras de colágeno y elastina, con la consiguiente remodelación del tejido, y efecto tensor.

Esta tecnología es capaz de producir 3 acciones: lipólisis (destrucción de grasa), destrucción de la fibrosis y regeneración del tejido. Es un método seguro y que no requiere tiempo de recuperación.

Es la principal novedad del centro es el HIFU 25D, última tecnología del mercado. Es un ultrasonido focalizado de alta intensidad que actúa en planos profundos estimulando colágeno y generando efecto lifting sin cirugía a nibel facial.

Posee también un novedoso aplicador corporal.

Se destaca por ser el único HIFU que cuenta con aplicador específicamente corporal, con más spots de trabajo y más profundidad de aplicación, lo que permite trabajar:

* Flacidez facial y corporal

* Adiposidad localizada

* Reafirmación y tensado cutáneo

* Remodelación del contorno corporal

Sus resultados son progresivos, naturales y altamente precisos tanto en rostro como en cuerpo.

Miércoles 2x1 en Hollywood Peel

2

El Hollywood Peel, Carbon-peel o peeling de carbón activado, corresponde al nominativo de una técnica mixta en la que usamos la sinergia de una aplicación de Crema de Carbono en diferentes diluciones con la energía emitida por una fuente de Luz Láser que lo "Barre". Ese efecto combinado del activo + la energía lumínica es local y superficial, no invasivo, prácticamente indoloro y que podemos utilizar en diferentes indicaciones.

Primero realiza un efecto de exfoliación media-profunda de la capa córnea epidérmica, así como una limpieza e profundidad; muy indicada para pieles grasas y acnéicas, puesto que reduce el sebo y la secreción grasa. Cierra y minimiza el poro y por consiguiente logra un efecto de alisado y correctivo de las imperfecciones superficiales de la dermis, poro, arrugas finas y marcas de todo tipo. Se consigue un rejuvenecimiento global y mejora visible de la piel.

Todos los miércoles del mes se ofrece 2x1 en Hollywood Peel, un tratamiento que:

Aporta luminosidad inmediata

Mejora textura y tono

Genera el reconocido efecto “glow”

Deja la piel revitalizada y uniforme

Ideal para quienes buscan una piel radiante y saludable.

Criolipólisis Estática y Dinámica

3

Durante el Mes de la Mujer, la criolipólisis cuenta con descuentos especiales en ambas modalidades. La criolipólisis plana es un tratamiento no invasivo utilizado para reducir la grasa localizada en áreas específicas del cuerpo. El procedimiento utiliza temperaturas frías, alcanzando hasta los -5°, para enfriar selectivamente las células de grasa, sin dañar los tejidos circundantes. Reducción de grasa localizada, mejora del contorno corporal, brinda resultados graduales y naturales.

La modalidad estática trabaja la adiposidad localizada mediante enfriamiento controlado.

trabaja la adiposidad localizada mediante enfriamiento controlado. La modalidad dinámica, nueva forma de aplicación, permite además acompañar el tejido favoreciendo su retracción y optimizando los resultados finales.

Bienestar Integral: masajes relajantes

4

El autocuidado también implica relajarse y desconectar. Por eso, el centro ofrece promociones en masajes relajantes y descontracturantes que:

Disminuyen tensiones musculares

Mejoran la circulación

Favorecen el equilibrio físico y emocional

TRATAMIENTOS FACIALES PERSONALIZADOS

5

Además de las promociones, el centro trabaja con tecnologías de última generación y protocolos adaptados a cada piel, entre ellos:

Dermapen

Radiofrecuencia fraccionada

Criofrecuencia

Jatoplasma

Laser picosegundo

Electroporación

luz pulsada

Tratamientos para caída de cabello

Depilación definitiva

Estos tratamientos están orientados a la estimulación profunda de colágeno, mejora de la textura cutánea, tratamiento de manchas, acné, rosácea y signos de envejecimiento y exceso o ausencia de vellos.

Cada paciente recibe un diagnóstico cutáneo profesional previo, porque no existen dos pieles iguales.

Kinesiología Dermatofuncional: más allá de la estética

6

La kinesiología dermatofuncional aborda la piel y el tejido subcutáneo desde una perspectiva terapéutica y funcional. En el Centro Dermatofuncional se tratan:

Celulitis

Flacidez

Estrías

Cicatrices

Fibrosis

Mediante criofrecuencia, velvet max, ultracavitacion, body up, himfu entre otros.

También se realiza acompañamiento postquirúrgico especializado mediante:

Drenaje linfático manual

Aplicación de kinesiotaping

Uso de agentes físicos para prevenir fibrosis y complicaciones posquirúrgicas

Rehabilitación postoperatoria integral

Además, el centro cuenta con un área de abordaje oncológico, acompañando procesos de recuperación y mejorando la calidad del tejido y el bienestar general. En el Centro Dermatofuncional Yrina Ygonett, la belleza se trabaja desde la ciencia, la tecnología y la personalización, entendiendo que cada mujer y cada piel son únicas.

Los Datos:

IG: @yri.ygonett.dermatofuncional

Dirección: Del Bono 194 (s) – Capital

Contacto: 2645580385