Teatro del Bicentenario: adelantos de la 10° temporada para marzo

Algunos de los espectáculos que tendrán lugar este mes en sus salas. El jueves 12 de marzo anunciarán la grilla de la programación aniversario 2026.

A la espera del anuncio oficial de la Temporada 2026, el Teatro del Bicentenario dio a conocer algunos títulos de marzo, sobre todo para la Sala Auditórium

El Teatro del Bicentenario, bajo la órbita del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, celebra este año su décima temporada. A modo de adelanto, el máximo coliseo provincial dio a conocer algunos de los espectáculos que tendrá en marzo, parte de una cartelera que -fusionando lo local con lo nacional e internacional- anunciará el jueves 12 de marzo.

Desde experiencias sensoriales que rinden tributo a la literatura latinoamericana hasta festivales dedicados al barroco europeo, ambas salas se preparan para recibir a artistas de Alemania, a figuras nacionales y al talento indiscutible de los hacedores sanjuaninos.

En cuanto a la Sala Auditórium, correrá el telón con Merkén Barroco, una apuesta local que fusiona el estreno de obras líricas de la época, con una puesta dinámica y atractiva, que incluye trajes de papel, marionetas y movimiento.

Por su parte, tras el paso del Festival de Jazz, la Sala principal albergará a Reflejos de Macondo, donde música y fotografía se entrelazan para rendir homenaje a Gabriel García Márquez.

Una apuesta del Teatro del Bicentenario por la interdisciplinariedad que invita al público a sumergirse en descubrimientos estéticos y emociones.