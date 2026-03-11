11 de marzo de 2026 - 19:27

Teatro del Bicentenario: adelantos de la 10° temporada para marzo

Algunos de los espectáculos que tendrán lugar este mes en sus salas. El jueves 12 de marzo anunciarán la grilla de la programación aniversario 2026.

A la espera del anuncio oficial de la Temporada 2026, el Teatro del Bicentenario dio a conocer algunos títulos de marzo, sobre todo para la Sala Auditórium

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Desde experiencias sensoriales que rinden tributo a la literatura latinoamericana hasta festivales dedicados al barroco europeo, ambas salas se preparan para recibir a artistas de Alemania, a figuras nacionales y al talento indiscutible de los hacedores sanjuaninos.

En cuanto a la Sala Auditórium, correrá el telón con Merkén Barroco, una apuesta local que fusiona el estreno de obras líricas de la época, con una puesta dinámica y atractiva, que incluye trajes de papel, marionetas y movimiento.

Por su parte, tras el paso del Festival de Jazz, la Sala principal albergará a Reflejos de Macondo, donde música y fotografía se entrelazan para rendir homenaje a Gabriel García Márquez.

Una apuesta del Teatro del Bicentenario por la interdisciplinariedad que invita al público a sumergirse en descubrimientos estéticos y emociones.

Espectáculos Marzo 2026 - Teatro del Bicentenario

  • Reflejos de Macondo (Experiencia Sensorial)

    • Propuesta: Un homenaje a Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Combina la fotografía de Óscar Perfer con el piano de María José de Bustos (obras de Debussy, Chopin y Schubert) y una degustación de vinos. El público comparte el escenario.

    • Fecha y Hora: Viernes 13 de marzo, funciones a las 19:00 y 22:00 h

    • Lugar: Escenario de la Sala Principal (formato no convencional, aforo reducido).

    • Entrada: $50.000

  • Merkén Barroco (Música)

    • Propuesta: A cargo del conjunto vocal Merkén Proyectos. Una reinterpretación contemporánea del repertorio barroco que integra títeres, actuación y movimiento corporal.

    • Fecha y Hora: Viernes 20 de marzo, 21:00 h

    • Lugar: Sala Auditórium

    • Entrada: $15.000.

  • FestiBach Otoño 2026 (Música Clásica)

  • Fernando Aguilera y Los Energúmenos (Fusión Musical)

  • ¡Qué me van a hablar de amor! (Teatro)

    • Propuesta: Obra escrita y protagonizada por Carlota Ruffa. Un relato íntimo sobre Ofelia, una mujer que recorre los mandatos, dudas y desencuentros del amor en la vida cotidiana.

    • Fecha y Hora: Sábado 28 de marzo, 21:00 h

    • Lugar: Sala Auditórium

    • Entrada: $14.000

ENTRADAS:

Las entradas están disponibles en la boletería del Teatro del Bicentenario (con descuentos exclusivos) o de forma online a través de TuEntrada.com.

