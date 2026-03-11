Teatro del Bicentenario: adelantos de la 10° temporada para marzo

Desde experiencias sensoriales que rinden tributo a la literatura latinoamericana hasta festivales dedicados al barroco europeo, ambas salas se preparan para recibir a artistas de Alemania, a figuras nacionales y al talento indiscutible de los hacedores sanjuaninos.
En cuanto a la Sala Auditórium, correrá el telón con Merkén Barroco, una apuesta local que fusiona el estreno de obras líricas de la época, con una puesta dinámica y atractiva, que incluye trajes de papel, marionetas y movimiento.
Por su parte, tras el paso del Festival de Jazz, la Sala principal albergará a Reflejos de Macondo, donde música y fotografía se entrelazan para rendir homenaje a Gabriel García Márquez.
Una apuesta del Teatro del Bicentenario por la interdisciplinariedad que invita al público a sumergirse en descubrimientos estéticos y emociones.
Espectáculos Marzo 2026 - Teatro del Bicentenario
Reflejos de Macondo (Experiencia Sensorial)
Propuesta: Un homenaje a Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Combina la fotografía de Óscar Perfer con el piano de María José de Bustos (obras de Debussy, Chopin y Schubert) y una degustación de vinos. El público comparte el escenario.
Fecha y Hora: Viernes 13 de marzo, funciones a las 19:00 y 22:00 h
Lugar: Escenario de la Sala Principal (formato no convencional, aforo reducido).
Entrada: $50.000
Merkén Barroco (Música)
Propuesta: A cargo del conjunto vocal Merkén Proyectos. Una reinterpretación contemporánea del repertorio barroco que integra títeres, actuación y movimiento corporal.