12 de marzo de 2026 - 07:08

Agenda cultural de San Juan: buenas opciones para cortar la semana

Música de los más diversos géneros y recorridos artísticos y culturales forman parte de las propuestas de hoy jueves 12 de marzo

Dentro de la Agenda cultural de San Juan, el Museo histórico Gnecco es una parada muy interesante.&nbsp;

Dentro de la Agenda cultural de San Juan, el Museo histórico Gnecco es una parada muy interesante. 

Jueves 12 de marzo, falta un pasito más para -finalmente- llegar al ansiado viernes. Sin embargo, no tiene por qué ser un día de bajón. La agenda cultural de San Juan ofrece un buen ramillete de espectáculos y actividades para aligerar la semana y empezar el "finde" con todas las pilas.

Hacer una pasada por un museo, por un espacio cultural o por el Mercado Artesanal, por ejemplo, es garantía de disfrute. Y a la nochecita, cerrar con buena música y algo rico para beber o picar... plancito redondo de jueves.

MÚSICA

BBC Trío. Folk, jazz, rock fusión. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur)

Inti Huama. A las 22:00 h en Pirlo Bodegón (Mendoza y Salvador María del Carril) Der. de show $.5000. Reservas al 2646098255

Inti Huama

Un par de monos más. Rock nacional. A las 22:00 h en Broadway Resto Club (Mendoza 2001 Sur, Esq. Bv. Sarmiento, Villa Krause).

Acústico ricotero. A las 22:00 h, en Terraza 4.20 (Av. Libertador 1473 oeste). Entrada $4000

Emanuel Jácamo. A las 23:00 h en Casino de Rawson (Ruta Nacional 40 entre Ortega y Quiroz, Rawson)

Los de Iglesia. A las 22:30 h en La Dominga (Lat. oeste de Circunvalación entre Ignacio de la Roza y Av. Libertador San Martín). Reservas al 26446184

El Yeyo. A las 23:30 h en El bar del Titi (España y Tacuarí, Rawson)

El Yeyo

Omega. A las 23:55 h en Landran Sancho (Av. Libertador San Martín 1545 oeste)

EXPOSICIONES Y VISITAS

En círculos. Exposición de Adriana Carbajal, Carmen Cuenca, Gavis Robledo, Alberto Sánchez Maratta y Marcela Herrera. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre, Capital). Todo el mes de marzo, de lunes a viernes: 08:30 a 13:30 hs y 16:00 a 21:00 h. Sábados: 17:00 a 21:00 h. Entrada: Libre y gratuita.

Diseño, Tinta y Estampa. Muestra de serigrafía. Obras del Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé, Presagio X Art Gallery, Carmen Cuenca, El Hora, Pulpo y Serigrafía Calamar. En el Chalet Cantoni - Casa Cultural. Hasta el viernes 27 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Entrada libre y gratuita

Diseño, tinta y estampa

Habitar el vínculo. A cargo del colectivo 18 Mundos. Puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h, en el tercer piso del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Capital (Santa Fe 58 oeste). Entrada: Libre y gratuita. Exponen Agostina Hebilla, Beatriz Del Bono, Carolina Schvartz, Cristian Fischer, Graciela Faedo, Jamile Apara, Leo Venerdini, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay, Silvia Bianco

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Casa Natal de Sarmiento - Museo Nacional. Sarmiento Emprendedor – Sendero interpretativo. Recorrido guiado gratuito, de 19:30 a 20:30 h. Punto de partida: Casa Natal de Sarmiento – Sarmiento 21 sur. Exposición temporaria: “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Museo Franklin Rawson

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Lunes a sábado, de 9 a 14 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Centro Ambiental Anchipurac

Galería Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca, Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador Gral. San Martín 1826 oeste). Entrada libre.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.

