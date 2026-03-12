Agenda cultural de San Juan: buenas opciones para cortar la semana

Jueves 12 de marzo, falta un pasito más para -finalmente- llegar al ansiado viernes. Sin embargo, no tiene por qué ser un día de bajón. La agenda cultural de San Juan ofrece un buen ramillete de espectáculos y actividades para aligerar la semana y empezar el "finde" con todas las pilas.
Hacer una pasada por un museo, por un espacio cultural o por el Mercado Artesanal, por ejemplo, es garantía de disfrute. Y a la nochecita, cerrar con buena música y algo rico para beber o picar... plancito redondo de jueves.
En círculos. Exposición de Adriana Carbajal, Carmen Cuenca, Gavis Robledo, Alberto Sánchez Maratta y Marcela Herrera. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre, Capital). Todo el mes de marzo, de lunes a viernes: 08:30 a 13:30 hs y 16:00 a 21:00 h. Sábados: 17:00 a 21:00 h. Entrada: Libre y gratuita.
Diseño, Tinta y Estampa. Muestra de serigrafía. Obras del Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé, Presagio X Art Gallery, Carmen Cuenca, El Hora, Pulpo y Serigrafía Calamar. En el Chalet Cantoni - Casa Cultural. Hasta el viernes 27 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Entrada libre y gratuita
Habitar el vínculo. A cargo del colectivo 18 Mundos. Puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h, en el tercer piso del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Capital (Santa Fe 58 oeste). Entrada: Libre y gratuita. Exponen Agostina Hebilla, Beatriz Del Bono, Carolina Schvartz, Cristian Fischer, Graciela Faedo, Jamile Apara, Leo Venerdini, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay, Silvia Bianco
Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.
Casa Natal de Sarmiento - Museo Nacional. Sarmiento Emprendedor – Sendero interpretativo. Recorrido guiado gratuito, de 19:30 a 20:30 h. Punto de partida: Casa Natal de Sarmiento – Sarmiento 21 sur. Exposición temporaria: “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.
Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.
Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.
Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Lunes a sábado, de 9 a 14 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.
Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365
Galería Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca, Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador Gral. San Martín 1826 oeste). Entrada libre.
Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410
Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.