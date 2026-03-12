Calor y tormentas aisladas en San Juan, el pronóstico del tiempo para este jueves 12 de marzo

Este jueves 12 de marzo se presenta con tiempo estable durante la mañana en la provincia, aunque con aumento de la inestabilidad hacia la tarde. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado mientras que el viento provendrá del sector sur.

Durante la tarde se espera el momento más cálido del día, con una temperatura máxima que alcanzará los 31°C. En ese período podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones estimada entre 10% y 40%. Además, el viento rotará al sector sudeste. Hacia la noche el tiempo tenderá a mejorar, con cielo parcialmente nublado y viento del sur.

Para los próximos días, el pronóstico anticipa condiciones variables. El viernes se espera una máxima de 30°C y mínima de 19°C, mientras que el sábado la temperatura descendería levemente con 26°C de máxima. El domingo volvería el calor, con valores que podrían llegar a 32°C, en una tendencia de jornadas cálidas que continuará durante el inicio de la próxima semana.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn tiempo 12032026 Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.