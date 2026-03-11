11 de marzo de 2026 - 15:48

Asignaciones familiares: simplifican trámites para que docentes de San Juan accedan al beneficio

El Gobierno eliminó la obligación de legalizar documentación para las Asignación Familiar por Hijo. Se busca agilizar el trámite para asignaciones familiares.

Las asignaciones familiares cuentan ahora con un proceso más práctico para inscribirse.&nbsp;

Las asignaciones familiares cuentan ahora con un proceso más práctico para inscribirse. 

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

El Ministerio de Educación de San Juan y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anunciaron una simplificación en los trámites para acceder a las Asignaciones Familiares por Hijo destinadas a docentes de la provincia. A partir de esta actualización, los docentes ya no deberán presentar documentación legalizada por el directivo del establecimiento para iniciar el trámite o renovarlo.

Leé además

Una multitud participa de las actividades deportivas que organiza Salud para prevenir y luchar contra el cáncer.

Salud: con una caminata buscan concientizar sobre la prevención del cáncer de cuello de útero
En Colegio San Pablo, de Capital, prohibió el uso del celular en horario escolar, a cambio habilito diferentes juegos para que los alumnos se diviertan en el recreo.

Un colegio sanjuanino prohibió usar el celular en horario escolar para mejorar la concentración de los alumnos

La medida apunta a reducir requisitos formales y tiempos de gestión, manteniendo los controles correspondientes dentro del sistema administrativo.

La disposición alcanza tanto a quienes realicen la solicitud por primera vez como a aquellos docentes que deban renovar su condición para continuar percibiendo la Asignación Familiar por Hijo. De esta manera, se busca evitar traslados innecesarios a las escuelas únicamente para realizar el proceso de legalización de documentos.

Desde el Gobierno provincial también recordaron que, para percibir la Asignación por Ayuda Escolar, será obligatorio presentar el Certificado de Alumno Regular emitido por el establecimiento educativo dentro de los 30 días posteriores al inicio del ciclo lectivo.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la Dirección de Recursos Humanos y Organización del Empleo Público —dependiente del Ministerio de Economía— y el Ministerio de Educación, con el objetivo de optimizar los procesos administrativos y brindar respuestas más ágiles al sector docente.

Asignaciones familiares: el paso a paso para inscribirse

Quienes necesiten conocer en detalle los requisitos y la documentación necesaria pueden consultar los enlaces oficiales habilitados por el Gobierno provincial.

Requisitos para solicitar por primera vez la asignación:

Ingresar AQUÍ

Requisitos para la renovación del beneficio:

Ingresar AQUÍ

Con esta simplificación administrativa, el Ejecutivo provincial busca facilitar el acceso a los beneficios y agilizar la gestión para los docentes, permitiéndoles concentrarse principalmente en su tarea pedagógica

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El comedor de la UNSJ que funciona en El Palomar ya habilitó el servicio de cena `para los estudiantes.

La UNSJ reabre el comedor en dos unidades académicas: enterate cuáles son y cómo acceder a este beneficio

Más de 10 millones de pesos, los premios que ganaron cuatro sanjuaninos en distintos sorteos

Un apostador ganó $5,4 millones en la Quiniela Max de San Juan

Además de las refacciones generales en la Plaza del Barrio Natania XV que lleva adelante el municipio de Rivadavia, se instalarán aparatos de salud.

Rivadavia: trabajan en la reforma de dos plazas y obras de pavimentación

Clima en San Juan: con probabilidad de chaparrones, así estará el tiempo este miércoles 26 de noviembre

Prevén chaparrones y tormentas aisladas en San Juan para este miércoles 11 de marzo