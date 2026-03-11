Asignaciones familiares: simplifican trámites para que docentes de San Juan accedan al beneficio

El Ministerio de Educación de San Juan y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anunciaron una simplificación en los trámites para acceder a las Asignaciones Familiares por Hijo destinadas a docentes de la provincia. A partir de esta actualización, los docentes ya no deberán presentar documentación legalizada por el directivo del establecimiento para iniciar el trámite o renovarlo.

La medida apunta a reducir requisitos formales y tiempos de gestión, manteniendo los controles correspondientes dentro del sistema administrativo.

La disposición alcanza tanto a quienes realicen la solicitud por primera vez como a aquellos docentes que deban renovar su condición para continuar percibiendo la Asignación Familiar por Hijo. De esta manera, se busca evitar traslados innecesarios a las escuelas únicamente para realizar el proceso de legalización de documentos.

Desde el Gobierno provincial también recordaron que, para percibir la Asignación por Ayuda Escolar, será obligatorio presentar el Certificado de Alumno Regular emitido por el establecimiento educativo dentro de los 30 días posteriores al inicio del ciclo lectivo.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la Dirección de Recursos Humanos y Organización del Empleo Público —dependiente del Ministerio de Economía— y el Ministerio de Educación, con el objetivo de optimizar los procesos administrativos y brindar respuestas más ágiles al sector docente.

Asignaciones familiares: el paso a paso para inscribirse

Quienes necesiten conocer en detalle los requisitos y la documentación necesaria pueden consultar los enlaces oficiales habilitados por el Gobierno provincial.

Requisitos para solicitar por primera vez la asignación:

Ingresar AQUÍ

Requisitos para la renovación del beneficio:

Ingresar AQUÍ

Con esta simplificación administrativa, el Ejecutivo provincial busca facilitar el acceso a los beneficios y agilizar la gestión para los docentes, permitiéndoles concentrarse principalmente en su tarea pedagógica