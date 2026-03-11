Salud: con una caminata buscan concientizar sobre la prevención del cáncer de cuello de útero

Con la finalidad para reforzar la importancia de la concientización sobre la prevención y detección temprana de esta enfermedad, Salud, a través de la Dirección de Materno Infancia, y con la colaboración de las carteras de Gobierno y Familia llevará adelante esta caminata en el predio del parque.
En la jornada se entregarán stickers y folletería alusiva con el objetivo de informar y concientizar a los participantes de esta actividad sobre los factores de riesgo y la importancia de los controles periódicos.
El cáncer de cuell
o uterino es el más frecuente de todos los tipos de cánceres de la mujer. La vacuna contra el VPH es la forma más segura y eficaz para la prevención del cáncer de cuello uterino, enfermedad que se previene si es detectada a tiempo.
Las principales medidas de prevención son vacunarse contra el HPV, realizarse una prueba de detección de cáncer cervicouterino y tener buena educación sexual.
Salud informa los factores de riesgo de este cáncer
-Iniciar una vida sexual a temprana edad.
-Tener múltiples parejas sexuales.
-Antecedentes familiares de transmisión sexual.
-No haberse practicado el Papanicolaou.
-Sistema inmune débil.
-Fumar
La caminata que organizó Salud
La caminata por el cáncer de cuello uterino se llevará a cabo el próximo sábado 14 de marzo, de 8,30 a 12,30, en el Parque de Mayo, Museo de la Historia Urbana, 25 de Mayo y Urquiza.