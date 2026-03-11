11 de marzo de 2026 - 15:53

Salud: con una caminata buscan concientizar sobre la prevención del cáncer de cuello de útero

Esta actividad deportiva, organizada por el Ministerio de Salud, se realizará el próximo fin de semana.

Una multitud participa de las actividades deportivas que organiza Salud para prevenir y luchar contra el cáncer.

Una multitud participa de las actividades deportivas que organiza Salud para prevenir y luchar contra el cáncer.

Foto:

Por Fabiana Juarez

Leé además

Este 11 de marzo se celebra el Día Mundial de la Siesta.

Día Mundial de la Siesta: Cuánto debe durar una siesta para ser beneficiosa para la salud
La temperatura en la habitación es clave durante el descanso.

La hora límite para irse a dormir, según un experto en medicina tradicional china

Con la finalidad para reforzar la importancia de la concientización sobre la prevención y detección temprana de esta enfermedad, Salud, a través de la Dirección de Materno Infancia, y con la colaboración de las carteras de Gobierno y Familia llevará adelante esta caminata en el predio del parque.

En la jornada se entregarán stickers y folletería alusiva con el objetivo de informar y concientizar a los participantes de esta actividad sobre los factores de riesgo y la importancia de los controles periódicos.

El cáncer de cuell

cancer2
No sólo el cáncer de cuello uterino es motivo de una actividad deportiva organizada por Salud, también el cáncer de mama que todos los años genera una marea rosa.

No sólo el cáncer de cuello uterino es motivo de una actividad deportiva organizada por Salud, también el cáncer de mama que todos los años genera una marea rosa.

o uterino es el más frecuente de todos los tipos de cánceres de la mujer. La vacuna contra el VPH es la forma más segura y eficaz para la prevención del cáncer de cuello uterino, enfermedad que se previene si es detectada a tiempo.

Las principales medidas de prevención son vacunarse contra el HPV, realizarse una prueba de detección de cáncer cervicouterino y tener buena educación sexual.

Salud informa los factores de riesgo de este cáncer

-Iniciar una vida sexual a temprana edad.

-Tener múltiples parejas sexuales.

-Antecedentes familiares de transmisión sexual.

-No haberse practicado el Papanicolaou.

-Sistema inmune débil.

-Fumar

La caminata que organizó Salud

La caminata por el cáncer de cuello uterino se llevará a cabo el próximo sábado 14 de marzo, de 8,30 a 12,30, en el Parque de Mayo, Museo de la Historia Urbana, 25 de Mayo y Urquiza.

Aquellas personas que deseen inscribirse pueden hacerlo en de manera virtual. Se recomiendo llevar gorra y agua.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

salud: en la primera semana de la campana de vacunacion antigripal ya inmunizaron a 11.000 personas

Salud: en la primera semana de la campaña de vacunación antigripal ya inmunizaron a 11.000 personas

Nuevamente la Plaza Seca del Centro Cívico será escenario de un operativo del Ministerio de Salud de la provincia para mujeres como fue el lazmiento de la campaña de vacunación para embarazadas en enero pasado.

El Ministerio de Salud de la provincia realizará una jornada de atención y control exclusiva para mujeres

Muchas veces estamos pendientes de la computadora y el celular.

Lo que tenés que saber sobre la regla 20-20-20 para mejorar la vista en menos de un minuto

Alzheimer: con estos hábitos saludables podés reducir la posibilidad de desarrollar la enfermedad.

Alzheimer: con estos hábitos saludables podés reducir la posibilidad de desarrollar la enfermedad