Salud: con una caminata buscan concientizar sobre la prevención del cáncer de cuello de útero

Bajo el lema ‘Cuidarte es Quererte’, Salud organizó una caminata para concientizar sobre la prevención del cáncer de cuello uterino. Será el próximo sábado, en el Parque de Mayo y en conmemoración Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino . Cabe recordar que el lunes pasado el Ministerio de Salud llevó a cabo u n operativo sanitario exclusivo para mujeres .

Con la finalidad para reforzar la importancia de la concientización sobre la prevención y detección temprana de esta enfermedad, Salud, a través de la Dirección de Materno Infancia, y con la colaboración de las carteras de Gobierno y Familia llevará adelante esta caminata en el predio del parque.

En la jornada se entregarán stickers y folletería alusiva con el objetivo de informar y concientizar a los participantes de esta actividad sobre los factores de riesgo y la importancia de los controles periódicos.

cancer2 No sólo el cáncer de cuello uterino es motivo de una actividad deportiva organizada por Salud, también el cáncer de mama que todos los años genera una marea rosa.

o uterino es el más frecuente de todos los tipos de cánceres de la mujer. La vacuna contra el VPH es la forma más segura y eficaz para la prevención del cáncer de cuello uterino, enfermedad que se previene si es detectada a tiempo.

Las principales medidas de prevención son vacunarse contra el HPV, realizarse una prueba de detección de cáncer cervicouterino y tener buena educación sexual.

Salud informa los factores de riesgo de este cáncer

-Iniciar una vida sexual a temprana edad.

-Tener múltiples parejas sexuales.

-Antecedentes familiares de transmisión sexual.

-No haberse practicado el Papanicolaou.

-Sistema inmune débil.

-Fumar

La caminata que organizó Salud

La caminata por el cáncer de cuello uterino se llevará a cabo el próximo sábado 14 de marzo, de 8,30 a 12,30, en el Parque de Mayo, Museo de la Historia Urbana, 25 de Mayo y Urquiza.

Aquellas personas que deseen inscribirse pueden hacerlo en de manera virtual. Se recomiendo llevar gorra y agua.