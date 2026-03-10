Salud: en la primera semana de la campaña de vacunación antigripal ya inmunizaron a 11.000 personas

Desde el Ministerio de Salud dijeron que las dosis colocadas ya superan las suministradas en 2025 en el mismo período.

Salud informó que en la primera semana de la campaña de vacunación antigripal se aplicaron 11.000 dosis.

La campaña nacional de vacunación antigripal se lanzó oficialmente en la provincia el pasado 2 de marzo y, durante la primera semana, ya se aplicaron alrededor de 11 mil dosis en distintos puntos sanitarios de San Juan, según informaron desde el Ministerio de Salud. Aún así, alentaron a la población a vacunarse.

De acuerdo con las estimaciones del Programa de Inmunizaciones, dependiente del Ministerio de Salud, cerca de 6.500 dosis fueron aplicadas a mujeres y unas 4.500 a hombres, lo que refleja una importante respuesta de la población a la campaña que busca prevenir complicaciones asociadas a la gripe en los grupos más vulnerables.

vacunacion Desde Salud recordaron que la vacuna antigripal es gratuita y que se coloca en todos los centros sanitarios de la provincia. Como es habitual en este tipo de campañas, los primeros grupos que asisten a la vacunación son el personal de salud y el personal de seguridad, debido a su exposición permanente y al rol clave que cumplen en el funcionamiento del sistema sanitario y la comunidad.

El ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez, se mostró conforme con la respuesta de la población y destacó que ‘la primera semana de vacunación de este año superó en números a la del 2025’, lo que consideró un indicador positivo para el desarrollo de la campaña.

Salud recordó quiénes deben vacunarse La inmunización con la vacuna antigripal está destinada a los grupos de riesgos: personal de salud, embarazadas, madres hasta 10 días después del parto, niños de 6 a 24 meses, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo y adultos mayores de 65 años.