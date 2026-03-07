7 de marzo de 2026 - 20:25

El Ministerio de Salud de la provincia realizará una jornada de atención y control exclusiva para mujeres

Con esta actividad el Ministerio de Salud de la provincia se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Nuevamente la Plaza Seca del Centro Cívico será escenario de un operativo del Ministerio de Salud de la provincia para mujeres como fue el lazmiento de la campaña de vacunación para embarazadas en enero pasado.

Por Fabiana Juarez

El Ministerio de Salud realizará la jornada ‘Mujer Saludable: Fortaleciendo nuestra conexión con el bienestar’ que incluirá atención y controles sanitarios gratuitos. Será el próximo lunes 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en las instalaciones del Centro Cívico.

Esta actividad tiene como objetivo promover la salud integral, generando espacios de información, orientación y escucha destinados a acompañar y fortalecer el bienestar de las mujeres en todas las etapas de la vida.

Durante la jornada, las mujeres asistentes podrán recorrer stands informativos sobre salud integral femenina, recibir orientación acerca de los servicios de salud hospitalarios y comunitarios, y acceder a asesoramiento sobre derechos.

Personal de Salud participarán del operativo intregal que se realizará en el Centro Cívico.

Además, estarán presentes equipos de profesionales para vacunación, testeos, actividad de RCP, consejería en HPV y TBC, y dinámicas alusivas a los derechos, los hábitos saludables, el cuidado de la salud mental y la actividad física.

También, se contará con un espacio de escucha, prevención y orientación ante situaciones de violencia, junto con controles de salud y diversas actividades de promoción del bienestar. También participarán organismos que brindarán asesoramiento, el Observatorio contra la Violencia de las Mujeres y la Dirección de Género.

Detalles de la jornada de Salud

‘Mujer Saludable: Fortaleciendo nuestra conexión con el bienestar’ será una propuesta gratuita y abierta a toda la comunidad, organizada por la División Trabajo Social, Departamento de Medicina Asistencial dependiente de la Secretaria Técnica, del Ministerio de Salud.

