Cinco internos del Penal de Chimbas rendirán el ingreso a Abogacía en la UNSJ

Se concretará a través de un acuerdo entre el Servicio Penitenciario Provincial y la Universidad Nacional de San Juan.

Hay cinco vacantes en Abogacía (UNSJ) para personas privadas de la libertad

Por Redacción Diario de Cuyo

El área de Educación del Servicio Penitenciario Provincial y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ (FACSO) formalizaron un cupo de cinco vacantes para que Personas Privadas de la Libertad (PPL) realicen el cursillo de ingreso a la carrera de Abogacía. La medida responde a gestiones institucionales que buscan canalizar la demanda educativa dentro del establecimiento penal.

Selección por rendimiento académico

Para la asignación de estas plazas, se implementó un pre-cursillo. Durante esta etapa preparatoria, los aspirantes recibieron formación en materias específicas como Introducción al Derecho, dictada por dos abogados voluntarios que colaboraron tanto en la instrucción como en la toma de exámenes finales.

Tras el proceso evaluativo, se estableció un orden de mérito que definió a los cinco candidatos con mejores calificaciones. Estos internos quedaron habilitados para rendir el examen oficial de la universidad y comenzar su formación de grado.

image
Gracias al convenio del Servicio Penitenciario Provincial y la FACSO, los 5 mejores calificados podrán rendir el examen del cursillo de ingreso de Abogacía

Antecedentes en el Servicio Penitenciario Provincial

La iniciativa cuenta con un precedente cercano: hace dos años, otros cinco internos participaron de una instancia similar, logrando el ingreso efectivo tres de ellos.

Este programa de articulación entre el sistema penitenciario y la universidad pública se consolida como una herramienta técnica de formación, orientada a la generación de proyectos de vida y el crecimiento personal de la población carcelaria a través del mérito académico.

image
Los internos aspirantes recibieron formación en materias específicas de la carrera

