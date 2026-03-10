10 de marzo de 2026 - 13:07

El Servicio Penitenciario lanzó talleres, cursos y jornadas formativas para capacitar al personal

Se trata del Plan Integral de Capacitación 2026 del SPP, destinado a los agentes de las diferentes áreas.

El Servicio Penitenciario lanzó esta mañana su Plan Integral Anual de Capacitación, destinado al personal.



Por Fabiana Juarez

Con el objetivo de fortalecer capacidades técnicas, operativas y humanas, el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) presentó el inicio del ciclo de capacitaciones previsto para 2026, una iniciativa destinada a fortalecer la formación del personal en diferentes áreas de desempeño. La propuesta se desarrollará a lo largo del año mediante instancias obligatorias y optativas orientadas a mejorar el desempeño institucional.

La Academia de Formación e Investigación Penitenciaria llevará adelante este proceso de formación de manera articulada con distintas universidades e instituciones de formación, entre ellas la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y el Instituto Superior de Formación Técnica en Seguridad Pública.


El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, estuvo presente en el lanzamiento del Plan Integral de Capacitación 2026 del Servicio Penitenciario.

Además, mediante el trabajo conjunto con el Servicio Penitenciario Federal y el Bonaerense, se seleccionó a efectivos para acceder a la Tecnicatura Superior en Ciencias Penales.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, encabezó el acto de inicio del ciclo lectivo y dijo que ‘el Servicio Penitenciario y la Policía tienen los recursos necesarios para capacitar’. Cada Institución se fortalece a través del conocimiento para dar respuesta profesional que se logra por la capacitación continua’.

Por su parte, el director del SPP, Carlos Suárez, destacó que empezar el año con el lanzamiento de estas capacitaciones es positivo para el Servicio Penitenciario y su crecimiento profesional. ‘Las formaciones no son sólo instancias académicas, sino sumar herramientas para formar a cada efectivo y esto significa invertir para estar a la altura de las demandas de la sociedad’, sostuvo el director.


Las capacitaciones están destinadas al personal de diferentes áreas del SPP.

Capacitaciones del Servicio Penitenciario

El Plan Integral Anual de Capacitación del SPP contempla distintas etapas formativas con cursos, talleres, programas y jornadas vinculadas a temáticas como justicia restaurativa, derechos humanos, ética, higiene y seguridad e intervención en contextos complejos. También se abordarán contenidos de fortalecimiento operativo en comunicaciones, además de capacitaciones específicas para grupos especiales como el Grupo Canes y el Grupo de Operaciones Tácticas.

La propuesta formativa incluye además capacitaciones en áreas administrativas y de gestión, entre ellas secretariado penitenciario, gestión administrativa, oratoria y herramientas de ofimática e inteligencia artificial. Estas instancias están destinadas a personal superior, personal subalterno, áreas administrativas, jefaturas, divisiones y grupos especiales que integran la institución.

